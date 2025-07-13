KAMULAŞTIRMA İLANI

ALAŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

2025/142-143-144-145-146-147

Davacı TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) Genel Müdürlüğü tarafından, aşağıda tapu bilgileri ve dosya numaraları belirtilen taşınmazlara güzergahı isabet eden 154 kV. Kestanederesi RES TM - Alaşehir TM Enerji İletim Hattı nedeniyle, direk yeri mülkiyeti/daimi irtifak hakkı bedellerinin tespiti ile davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya tescillerine karar verilmesi talebi ile mahkememizde 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca davalar açılmıştır. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne karşı kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat/Vakıflar Bankası Alaşehir Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malların değerlerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.

ESAS DAVALILAR MAH. ADA PARSEL MÜLKİYET /

İRTİFAK ALANI

VASIF: TARLA 2025/142 Kader Uslu Bahçedere

101 Ada 63 Parsel 0

105.11 m² 2025/143 Ali Rıza Külcü Evrenli

105 Ada 43 Parsel 0

102.15 m² 2025/144 Cihan Candan Evrenli

116 Ada 10 Parsel 0

1932.70 m² 2025/145 Hakkı Aytekin Evrenli

101 Ada 52 Parsel 0

309.03 m² 2025/146 Ayşen Alanyalı

Okan Keten Badınca

180 Ada 3 Parsel 394.83 m²

4988.39 m² 2025/147 Adile Gamze Aytekin Evrenli

101 Ada 61 Parsel

------------------------

Evrenli

101 Ada 62 Parsel 0

2778.98 m²

-----------------------55.42 m²

465.91 m²

#ilangovtr Basın no ILN02259398