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KAMULAŞTIRMA İLANI
ALAŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
2025/142-143-144-145-146-147
Davacı TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) Genel Müdürlüğü tarafından, aşağıda tapu bilgileri ve dosya numaraları belirtilen taşınmazlara güzergahı isabet eden 154 kV. Kestanederesi RES TM - Alaşehir TM Enerji İletim Hattı nedeniyle, direk yeri mülkiyeti/daimi irtifak hakkı bedellerinin tespiti ile davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya tescillerine karar verilmesi talebi ile mahkememizde 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca davalar açılmıştır. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne karşı kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat/Vakıflar Bankası Alaşehir Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malların değerlerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.
ESAS
DAVALILAR
MAH. ADA PARSEL
MÜLKİYET /
2025/142
Kader Uslu
Bahçedere
0
2025/143
Ali Rıza Külcü
Evrenli
0
2025/144
Cihan Candan
Evrenli
0
2025/145
Hakkı Aytekin
Evrenli
0
2025/146
Ayşen Alanyalı
Badınca
394.83 m²
2025/147
Adile Gamze Aytekin
Evrenli
0
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