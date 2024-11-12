T.C.

ALAŞEHİR

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

08.11.2024

Sayı : E.72719524-2015/793-Ceza Dava Dosyası

İLAN

ALAŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

ESAS NO : 2015/793

KARAR NO : 2024/774

Mahkememizin 03/06/2024 tarih ve 2015/793 Esas 2024/774 Karar sayılı kararı ile sanık Cennet Arıkan, (TC:13097714002, Ali ve Emeti kızı, 14/02/1980 Alaşehir doğumlu, Beşeylül Mah. Mektepcad. No:4/3 Alaşehir/MANİSA adresinde oturur). Açık adresi tespit olunamadığından tebliğ edilememiş bu sebeple kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, sanık Cennet Arıkan hakkında tehdit suçu için öngörülen 8 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu anlaşıldığından 5237 Sayılı TCK'nın 66/1-e, 67/4 maddesi ve 5271 sayılı CMK'nın 223/8 maddesi uyarınca kamu davasının düşürülmesine karar verildiği ve iş bu ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı (Tebligat Kanunu 31 . Madde) tebliğden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere katibe yapılacak sözlü başvuru ile istinaf kanun yoluna başvurabileceği, aksi halde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 08.11.2024

#ilangovtr Basın no ILN02120142