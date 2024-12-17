ALAPLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ALAPLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2024/480 Esas

DAVALI : SARA KLAKA

Davacı tarafından aleyhinize açılan boşanma (çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup, belirtilen adreste tanınmıyor olmanız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ekte gönderilen dava dilekçesine tebliğinden itibaren 2 HAFTA içinde cevap vermeniz ve varsa ilk itirazlarınızı sunmanız cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 25/11/2024

#ilangovtr Basın no ILN02141214