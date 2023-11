İLAN

ALANYA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

No İşlem Mebis

No: Mahalle Ada/Parsel Yüzölçümü

(m²) Cinsi İmar

Durumu Fiili

Durumu Hazine

Hissesi Tahmini Bedel

(TL) Geçici Teminat

(TL) İhale

Tarihi İhale Saati 1 Satış 07030122513 Şıhlar 690/4 2.786,34 Ham Toprak İmarsız İşgalli (Tek Katlı Dükkanlar) Tam 8.711.000,00 2.613.300,00 12.12.2023 11:00 2 Satış 07030114363 Mahmutseydi 222/44 2.332,22 Ham Toprak İmarsız Boş Tam 5.247.495,00 1.574.248,50 12.12.2023 12:00 3 Satış 07030106476 Mahmutseydi 351/20 5.667,64 Hali Arazi İmarsız Boş Tam 2.267.056,00 680.116,80 13.12.2023 10:00 4 Satış 07030114371 Mahmutseydi 406/47 1.814,53 Tarla İmarsız İşgalli (Zeytin ve Muhtelif Meyve Ağaçları) Tam 4.536.500,00 1.360.950,00 13.12.2023 11:00 5 Satış 07030110292 Çamlıca 337/14 6.525,98 Hali Arazi İmarsız Boş Tam 2.315.000,00 694.500,00 13.12.2023 16:00





1- Yukarıda niteliği belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık telif usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatte Alanya Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyonca yapılacaktır.

2-Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı en fazla iki yıl vade ile 8 taksite kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmek istenmesi halinde satış bedeline %20 (yüzdeyirmi) indirim uygulanır. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim alınmayacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

3-Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden, 5.000.000,00 TL’ye (Beşmilyon TL) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000,00 TL’den (Beşmilyon TL) 10.000.000,00 TL’ye (Onmilyon TL) kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10.000.000,00 TL’yi aşan kısmı için %0,25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilecektir.

4-Satışı yapılan taşınmazların işgalli olması durumunda doğabilecek her türlü ihtilafların sorumluluğu alıcıya aittir.

5-Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde talep edilmesi halinde Alanya Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir.

6-İHALEYİ KAZANAMAYANLARA (İHALEDEN ÇEKİLEN, İHALEYE KATILMAYAN, vb.) GEÇİCİ TEMİNAT İADESİ SADECE BANKA ARACILIĞIYLA YAPILACAKTIR.



7- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri -2886 Sayılı Kanuna göre banka limiti ve kullandırılan limitleri de göstermesi suretiyle- süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) bedelinin yatırıldığına dair makbuzu (geçici teminatın banka aracılığıyla ödenmesi halinde, tutarın ilgili muhasebe hesaplarına aktarıldığına dair makbuzu) ibraz etmeleri,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve kimlik suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnamenin aslını vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

Gerekmektedir.



8-Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

9-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.

10-Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



İlan olunur.

Telefon: 0242 511 66 28 Faks : 0242 513 77 25 www.milliemlak.gov.tr adresinden de takip edilebilir.



Geçici teminatın ödenebileceği banka hesap bilgileri; Banka Adı: Ziraat Bankası, Şube Adı: Alanya, IBAN: TR37 0001 0000 3900 0010 0050 49, Hesap Adı:TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı



#ilangovtr Basın no ILN01939096