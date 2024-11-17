×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 00:00

T.C.
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N


1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun  35/a. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ve kira bedeli artırımı yapılması suretiyle  ihaleye çıkarılmıştır. Kiralanan alan ticari üniteler ile sınırlıdır.

2- Kiraya konu Taşınmazların Muhammen Kira Bedelleri, geçici teminatları ve ihale saatleri tablodadır.
 

S. NoTaş. M²’siİhaleye Konu Taşınmazın AdresiKira Süresi (Yıl)Yıllık Kira Bedeli  ₺Toplam Kira Bedeli ₺Geçici Teminat ₺Cayma Tazminatı ₺İhale Saati
121,23
ha		Avsallar Mahallesi Konaklamasız Orman Parkı81.750.000-+KDV14.000.000-+KDV689.591-2.298.635-11:00


3- İhale 05/12/2024 tarihindeBelediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- İHALEYE GİREBİLMEŞARTLARI

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler de aşağıdaki şartlar aranır.

4.1-Gerçek Kişilerden:

a) Nüfus cüzdanı sureti,

b) İkametgah İlmühaberi,

c) Geçici ve Cayma Tazminatı    

d) Sabıka Kaydı,

e) İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesi,

f) İmza Sirküsü,

g) Oda Kaydı,

h) Vergi Kaydı,

ı) Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı.

i) KapalıTeklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dökümanının) satış bedelinin ödenmesine mütakip, idareden alınacak “İhale Dökümanı Satış Belgesi”

4.2-Tüzel Kişilerden:

a) Yetki Belgesini

b) Tebligat için Adres Beyanı (Telefon. Faks ve Elektronik posta adresi)

c) Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanı suretlerini

d) İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesini

c) Geçici Teminat ve Cayma tazminatı

f) Ticaret Sicil Gazetesi (son güncel hali ve şirket ortaklarının hepsinin de yazılı olduğu şekilde olacak)  tasdikli olarak,

g) Yetkilinin İmza Sirküsü, 

h)  Şirket Yetkilisinin Sabıka Kaydını,

ı) Oda kaydı,

j) Vergi kaydı,

k) Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı.

l) Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dökümanının) satış bedelinin ödenmesine mütakip, idareden alınacak “İhale Dökümanı Satış Belgesi”

4.3- Ortak girişim olması halin de ortak girişimi oluşturacak gerçek veya. Tüzel kişilerin Noterden ortaklık anlaşmasını ve her biri için hazırlanacak belgeleri vermeleri şarttır.

4.4- Derneklerden Ticaret Sicil Gazetesi  ve  Oda Kaydı istenmez

5- Geçici teminat ve Cayma tazminatı mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğü tahsilat veznesine yatacaktır. Cayma tazminatı Kira Sözleşmesinin imzalanmasından sonra iade edilecek olup, Sözleşme imzalanmadığı takdirde irat kaydedilecektir.

6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

7- İhaleye girecekler istenen şartnamede ve yukarıda belirtilen evrakları 04.12.2024 günü Saat: 16,00' ye kadar sıra numaralı alındı makbuzları karşılığında Güllerpınarı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi No:58 - Alanya/Antalya adresinde bulunan İhale Komisyon Başkanlığına (Alanya Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta yolu ile  gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek teklifin 04.12.2024 günü saat 16.00'ya kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. İhale Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur. Faks veya internet ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhaleye girecekler için Dosya ücreti 1.000,00.₺ -(KDV dâhil) dir.

8- İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri içinde  Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın no ILN02123376