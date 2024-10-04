ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

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1- İHALENİN KONUSU: Alanya Belediyesi mülkiyetinde bulunan aşağıda belirtilen 9 adet taşınmaz 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/a maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF (ARTTIRMA) USULÜ ile satılacaktır.

Satılacak taşınmazın;

No İşlem Mahalle Ada/Parsel Yüzölçümü (m²) Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu Belediye Hissesi Tahmini Bedel (TL) Cayma Tazminatı (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi: İhale Saati 1 Satış Kargıcak 278/73 3.860,12 Arsa İmarlı Boş Tam 30.880.000,00- 3.088.000,00- 926.400.00- 24.10.2024 10:00 2 Satış Kargıcak 616/2 658,80 Arsa İmarlı Boş Tam 11.200.000,00- 1.120.000.00- 336.000.00- 24.10.2024 10:15 3 Satış Kargıcak 827/2 501,21 Arsa İmarlı Boş Tam 7.520.000,00- 752.000,00- 225.600,00- 24.10.2024 10:30 4 Satış Mahmutlar 804/3 1.528,53 Arsa İmarlı Boş Tam 7.645.000,00- 764.500,00- 229.350,00- 24.10.2024 10:45 5 Satış Mahmutlar 1046/2 872,66 Arsa İmarlı Boş Tam 22.690.000,00- 2.269.000,00- 680.700,00- 24.10.2024 11:00 6 Satış Mahmutlar 210/6 848,43 Arsa İmarlı Boş Tam 16.970.000,00- 1.697.000,00- 509.100,00- 24.10.2024 11:15 7 Satış Mahmutlar 210/7 737,14 Arsa İmarlı Boş Tam 14.745.000,00- 1.474.500,00. 442.350,00- 24.10.2024 11:30 8 Satış Tosmur 124/42 1.160,39 Arsa İmarlı Boş Tam 23.210.000,00- 2.321.000.00- 696.300,00- 24.10.2024 11:45 9 Satış Kellerpınarı 632/3 400 Arsa İmarlı Boş Tam 15.000.000,00- 1.500.000.00- 450.000,00- 24.10.2024 12:00

2- Şartname Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri içinde temin edilebilir.

3- İhale Alanya Belediyesi encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

4- Şartnamede beyanın esas olduğu belirtilen hususlarda (adres, telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi vs.) yazılı beyan verilmesi, belge istenen hususlarda ise (ikametgah, vekaletname vs.) belgeyi düzenlemeye yetkili makamlardan alınan belge örneklerinin sunulması gerekmektedir.

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

4.1- Kanuni ikametgahı ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

4.2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

4.3- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri,

4.4- Geçici Teminat makbuzunu veya Geçici Teminat mektubu ve Cayma Tazminatı makbuzunu,

4.5-Yabancı istekli gerçek kişiler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için Adres Beyanı.

4.6-Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)

4.7-Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı

4.8-Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dokümanı’nın) satış bedelinin ödenmesine müteakip, idareden alınacak “İhale Dökümanı Satış Belgesi” .

TÜZEL KİŞİLERDEN: 4.9- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2024yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.10- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.11- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.12- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.13- Yabancı İstekli tüzel kişiler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

4.14- Geçici teminat makbuzunu veya Geçici Teminat Mektubu, ve Cayma tazminatı makbuzunu,

4.15-Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)

4.16-Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması.

5-Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı

6-Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dökümanı’nın) satış bedelinin ödenmesine mütakip, İdareden alınacak “İhale Dökümanı Satış Belgesi” .

7-Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan Gerçek ve Tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

8- Satılacak taşınmazlara ait imar durum bilgileri ihale şartnamesinde belirtilmiştir.

9 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

10- İstekliler tekliflerini "Tahmin edilen satış bedeli" üzerinden arttırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; tahmin edilen satış bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

11-İhaleye girecekler Geçici Teminatı ve Cayma Tazminatını yatırıp şartnamede istenen ve yukarıda belirtilen evrakları 23.10.2024 günü saat 16.00'yakadar sıra numaralı alındı makbuzları karşılığında Güllerpınarı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi No:58 - Alanya/Antalya adresinde bulunan İhale Komisyon Başkanlığına (Alanya Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin Adı ve Soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek teklifin 23.10.2024 günü saat 16.00'ya kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. İhale Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur. Faks veya internet ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhaleye girecekler için Dosya ücreti 1.000,00.₺ -(KDV dâhil)’dir.

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