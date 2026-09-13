ALANYA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ALANYA

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2025/916 Esas

DAVACI : BİRİKİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ - VKN: 17******26 Büyükdere Cad. No: 122 Özsezen İş Merkezi A Blok Kat: 5 Esentepe Şişli/ İSTANBUL

VEKİLİ : Av. ALİ SAVAŞ YILDIRIM - [16416-14756-27798] UETS

DAVALILAR : 1. ALANYA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ - Atatürk Cad. No: 19 Alanya/ ANTALYA

2. AŞIK İNŞAAT LTD.ŞTİ.(TASFİYE HALİNDE) - VKN: 09******76 Kadıpaşa Mah. Atatürk Cad. No:51/5Alanya/ ANTALYA

TASFİYE

MEMURU : WILFRIED RUDOLF LASS - 99*******44, Pasaport No: 6********8

Davacı, BİRİKİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalılar ALANYA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ ile AŞIK İNŞAAT LTD.ŞTİ. (TASFİYE HALİNDE) aleyhine açılan mahkememizde görülmekte olan Şirketin İhyası davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin duruşması 28/09/2026 günü saat: 09.40'a bırakılmış olup,

Davacı vekili dava dilekçesinde; temlik eden Denizbank A.Ş. İle dava dışı Davut Çelik arasında genel kredi sözleşmesi imzalandığını, ihyası talep edilen Aşık İnşaat Ltd. Şti.'nin söz konusu genel kredi sözleşmesi ile dava dışı asıl borçlunun doğmuş ve doğacak tüm borçlarına müteselsilen kefil olduğunu, alacaklı Denizbank A.Ş. İle müvekkili Final Varlık Yönetim A.Ş. Arasında akdedilen Alacak Temlik Sözleşmesi gereğince dosya kapsamındaki hak ve alacakların müvekkili şirkete temlik edildiğini, borçlunun borçlarını ödemede temerrüde düşmesi üzerine Aşık İnşaat Ltd. Şti. Aleyhine Alanya İcra Müdürlüğü'nün 2019/62979 Esas sayılı dosyası ile takip başlatıldığını, takip dosyasında işlemler devam ederken Ticaret Sicil Gazetesi ile Aşık İnşaat Ltd. Şti.'nin 01/03/2013 tarihinde terkin edildiğinin ilan edildiğini, bunun üzerine taraflarınca söz konusu icra dosyasından uygulanmak üzere işbu ihya davasının açılması gerektiğini belirterek 01/03/2013 tarihinde terkin olunan Aşık İnşaat Ltd. Şti.'nin ihyası ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiş olup,

İşbu davada WILFRIED RUDOLF LASS gösterilen adreslerde bulunamadığınız ve yapılan araştırmalarda da haricen adresleriniz de tespit edilemediğinden Mahkememiz duruşma günü olan 28/09/2026 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve işbu dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK 129. Maddesinde belirtilen şekilde cevap dilekçenizi ve varsa tüm delillerinizi mahkememize ibraz etmeniz, bu sürede cevap dilekçenizi ibraz etmediğiniz taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu İHTAR ve İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02546956