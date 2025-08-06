ALANYA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ALANYA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/307 Esas

KARAR NO : 2024/102

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/02/2024 tarihli ilamı ile 142/2-b maddesi gereğince 4 Yıl 2 Ay Hapis cezası ile cezalandırılan Zarif ve Safarbi oğlu 04/04/1997 Tacikistan doğumlu, MANAIM RASULOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararıtebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 31.07.2025

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