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ALANYA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ALANYA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2025 00:00

T.C. ALANYA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/307 Esas
KARAR NO : 2024/102

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/02/2024 tarihli ilamı ile 142/2-b maddesi gereğince 4 Yıl 2 Ay Hapis cezası ile cezalandırılan Zarif ve Safarbi oğlu 04/04/1997 Tacikistan doğumlu, MANAIM RASULOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararıtebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 31.07.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02272897

 