ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/126 (Birleşen Alanya 5. Asliye Hukuk Mah. 2024/184 E.)

DAVALI : SERGII IVANOV

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Sergıı Ivanov'un gösterilen adreslerde bulunamaması ve zabıtaca da adresi tespit edilemediğinden;

Mahkememizin 11/09/2024 tarihli ara kararı ile "birleşen dosyasında davacı vekilinin ihtiyati tedbir talebinin reddine", Mahkememizin 22/07/2024 tarihli ara kararı ile "davacı vekilinin dava konusu taşınmaz üzerine ihtiyati tedbir konulması talebinin reddine" dair ara kararı hüküm fıkraları ile

Davacı vekili tarafından verilen 09/08/2024 tarihli, Alanya 5.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/184 esas sayılı dosyası ile birleşen Alanya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi2018/131 Esas (Alanya 8.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/126 esas) sayılı dosya üzerinden 22/07/2024 tarihli, "usul ve yasaya aykırı olarak verilmiş olan ihtiyati tedbir talebinin reddi kararının kaldırılmasına" dair;

Yine davacı vekili tarafından verilen 23/09/2024 tarihli Alanya 8. Asliye Hukuk Mahkemesi 2024/126 Esas sayılı dosyasındaki, "11/09/2024 tarihli ara kararının istinaf incelemesi sonucunda kaldırılmasına" dair,

İstinaf dilekçelerinin tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

Ara kararlarına karşı iki hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yoluna başvurabileceği, istinaf dilekçelerine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceği hususu davalı Sergıı Ivanov'a ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 06/02/2025

#ilangovtr Basın no ILN02180065