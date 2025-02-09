ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/126 (Birleşen Alanya 5. Asliye Hukuk Mah. 2024/184 E.)

Davacı VASILII BALAEV tarafından SERGII IVANOV aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce, davalının dava dilekçesinde belirtilen adresine tebligat yapılamadığından ve geçerli adresi zabıtacada tespit edilemediğinden, tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

Davalı Sergıı Ivanov'a, HMK'nun 122,126 ve 129 Maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesi ile tanık dahil tüm delillerini ve varsa ilk itirazlarını iki haftalık süre içerisinde mahkememize sunması aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, duruşma günü 30/06/2025 günü saat 11:15'e duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02169215