ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Dosya No:2024/849, 850 ,851, 852, 853, 854, 855, 856, 857 ve 858 Esaslar

Davacı, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. iledavalılar Ahmet Kaplan,(2024/849 Esas), Emin Kaplan(2024/850 Esas), Mustafa Yıldırım (2024/851 Esas), Kamil Arıcı (2024/852 esas), Ali Çetinkaya (2024/853 Esas), Ferhan Aslan (2024/854 Esas), Ahmet Gürses (2024/855 Esas), Mustafa Güngör (2024/856 Esas), Ayşe Erdoğan (2024/857 Esas), Sevi Er, Ayşe Çetin, Hayriye Gürses, Sultan Gür, Ayşe Çetinkaya, Bilal Çelik, Hilmi Çelik, Mustafa Çelik, Mehmet Ali Çelik, Kamile Er, Emine Aslan, Meryem Çelik, Fatma Er, Hilmi Tunahan Aslan, Abdullah Aslan, Şükran Kökçüoğlu, Kamil Er, Muharrem Er, Zeynep Görgülü, Hasan Er (2024/858 Esas) arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;



1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: 380 kv Akkuyu NGS-Manavgat 380 Enerji İletim Hattı Kamu Yararı kararı gereği, mülkiyeti davalılara ait aşağıda belirtilen taşınmazlarla ilgili kamulaştırma kanunu 10. Hükmü gereğince bedel tesbiti ve tescil talepli dava açılmıştır.



2-a) 2942 sayılı kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerinetebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargıda düzeltme davası açmaları,



b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Türkiye Elektrik İletim A.Ş. adına tescil edileceği;



c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına VakıfBank Alanya Şubesine yatırılacağı,



d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği;

3- a) Belirtilen dosyaların duruşma gününün 25/11/2024 günü saat 11:15'de olacağı;

b) Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanun 28. ve 2942 Sayılı Kanun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.

Esas No Davalı İlçe Köy/Mevkii Ada Parsel Yüz Ölçümü Kamulaştırılacak m² 2024/849 Ahmet Kaplan Alanya Hacıkerimler Mh 156 26 4384,75 621,69 2024/850 Emin Kaplan Alanya Hacıkerimler Mh. 156 28 1328,64 355,40 2024/851 Mustafa Yıldırım Alanya Hacıkerimler Mh. 154 1 15165,22 279,95 2024/852 Kamil Arıcı Alanya Burçaklar Mh. 154 19 5923,49 434,00 2024/853 Ali Çetinkaya Alanya Karamanlar Mh. 140 233 12086,84 4485,40 2024/854 Ferhan Aslan Alanya Karamanlar Mh. 140 230 8996,05 8577,01 2024/855 Ahmet Gürses Alanya Karamanlar Mh. 140 231 1867,50 1644,38 2024/856 Mustafa Göngür Alanya Karamanlar Mh. 140 157 2673,80 54,10 2024/857 Ayşe Erdoğan Alanya Karamanlar Mh. 158 2 2203,86 1032,79 2024/858 Ayşe Çetin ve ark Alanya Karamanlar Mh. 140 228 12883,36 8358,20

#ilangovtr Basın no ILN02101813