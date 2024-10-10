ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
T.C. ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Dosya No:2024/849, 850 ,851, 852, 853, 854, 855, 856, 857 ve 858 Esaslar
Davacı, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. iledavalılar Ahmet Kaplan,(2024/849 Esas), Emin Kaplan(2024/850 Esas), Mustafa Yıldırım (2024/851 Esas), Kamil Arıcı (2024/852 esas), Ali Çetinkaya (2024/853 Esas), Ferhan Aslan (2024/854 Esas), Ahmet Gürses (2024/855 Esas), Mustafa Güngör (2024/856 Esas), Ayşe Erdoğan (2024/857 Esas), Sevi Er, Ayşe Çetin, Hayriye Gürses, Sultan Gür, Ayşe Çetinkaya, Bilal Çelik, Hilmi Çelik, Mustafa Çelik, Mehmet Ali Çelik, Kamile Er, Emine Aslan, Meryem Çelik, Fatma Er, Hilmi Tunahan Aslan, Abdullah Aslan, Şükran Kökçüoğlu, Kamil Er, Muharrem Er, Zeynep Görgülü, Hasan Er (2024/858 Esas) arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: 380 kv Akkuyu NGS-Manavgat 380 Enerji İletim Hattı Kamu Yararı kararı gereği, mülkiyeti davalılara ait aşağıda belirtilen taşınmazlarla ilgili kamulaştırma kanunu 10. Hükmü gereğince bedel tesbiti ve tescil talepli dava açılmıştır.
2-a) 2942 sayılı kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerinetebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargıda düzeltme davası açmaları,
b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Türkiye Elektrik İletim A.Ş. adına tescil edileceği;
c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına VakıfBank Alanya Şubesine yatırılacağı,
d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği;
3- a) Belirtilen dosyaların duruşma gününün 25/11/2024 günü saat 11:15'de olacağı;
b) Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanun 28. ve 2942 Sayılı Kanun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.
|Esas No
|Davalı
|İlçe
|Köy/Mevkii
|Ada
|Parsel
|Yüz Ölçümü
|Kamulaştırılacak m²
|2024/849
|Ahmet Kaplan
|Alanya
|Hacıkerimler Mh
|156
|26
|4384,75
|621,69
|2024/850
|Emin Kaplan
|Alanya
|Hacıkerimler Mh.
|156
|28
|1328,64
|355,40
|2024/851
|Mustafa Yıldırım
|Alanya
|Hacıkerimler Mh.
|154
|1
|15165,22
|279,95
|2024/852
|Kamil Arıcı
|Alanya
|Burçaklar Mh.
|154
|19
|5923,49
|434,00
|2024/853
|Ali Çetinkaya
|Alanya
|Karamanlar Mh.
|140
|233
|12086,84
|4485,40
|2024/854
|Ferhan Aslan
|Alanya
|Karamanlar Mh.
|140
|230
|8996,05
|8577,01
|2024/855
|Ahmet Gürses
|Alanya
|Karamanlar Mh.
|140
|231
|1867,50
|1644,38
|2024/856
|Mustafa Göngür
|Alanya
|Karamanlar Mh.
|140
|157
|2673,80
|54,10
|2024/857
|Ayşe Erdoğan
|Alanya
|Karamanlar Mh.
|158
|2
|2203,86
|1032,79
|2024/858
|Ayşe Çetin ve ark
|Alanya
|Karamanlar Mh.
|140
|228
|12883,36
|8358,20
#ilangovtr Basın no ILN02101813