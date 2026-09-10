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ALANYA 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

ALANYA 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 00:00

T.C.
ALANYA
7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No:2024/211
Karar No :2024/451

İ L AN

Mahkememizin 24/10/2024 tarih, 2024/211 esas, 2024/451 karar sayılı kararı ile sanık Janıne NICOLAI 'ın üzerine atılı hırsızlık suçundan 5237 sayılı TCK'nın 142/2-h maddesi gereğince 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, açık adres bilgiler tespit edilemeyen ve gıyabında verilen kararın sanık Janıne NICOLA'a tebliğ edilemediği anlaşılmakla;

1-MMahkememizin 24/10/2024 tarih, 2024/211 esas, 2024/451 karar sayılı kararının sanık Janıne NICOLAI'ya7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasınınilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık Janıne NICOLAI'ya tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur. 08/09/2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02545707

 