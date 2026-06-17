ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C.
ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2025/217 Esas
Davacı HİDAYET DOĞAN aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2025/217 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.
Antalya İli, Alanya İlçesi, Kargıcak Mahallesi, Sülekler Mevki,
BATISI : Kargıcak 948 Ada 2 Parsel ile 949 Ada 2 Parsel,
GÜNEYİ : Orman ve Aliefendi 126 Ada 12 Parsel,
DOĞUSU : Orman,
KUZEYİ : Orman ile çevrili yaklaşık 10.420,71 m² ve 5.835,57 m²' lik taşınmazlar
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