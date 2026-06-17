ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2025/217 Esas

Davacı HİDAYET DOĞAN aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2025/217 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

Antalya İli, Alanya İlçesi, Kargıcak Mahallesi, Sülekler Mevki,

BATISI : Kargıcak 948 Ada 2 Parsel ile 949 Ada 2 Parsel,

GÜNEYİ : Orman ve Aliefendi 126 Ada 12 Parsel,

DOĞUSU : Orman,

KUZEYİ : Orman ile çevrili yaklaşık 10.420,71 m² ve 5.835,57 m²' lik taşınmazlar

#ilangovtr Basın no ILN02490907