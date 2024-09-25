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ALANYA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ALANYA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 00:00

 

T.C. ALANYA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2019/705 Esas
KARAR NO : 2023/723

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/12/2023 tarihli ilamı ile 292/1 maddesi gereğince MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 5 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Annamyyrat ve Gülalek oğlu, Türkmenistan1985 doğumlu, SERDAR GUMMYYEV tüm aramalara rağmen bulunamamış, Mahkememiz kararı tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000 üstü GAZETEDE ve genel internet sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.09.2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02093203