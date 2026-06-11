ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/34 Esas

DAVALI : KIRSTI KAARINA NIEMINEN İskele Cad. No:56 Alanya/Antalya Alanya/ ANTALYA

Davacı SIDIKA TEZCAN tarafından aleyhinize açılan 3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Alanya İcra dairesinin 2019/721 Esas sayılı dosyasından Borçlu olmadığının tespitine ilişkin dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK. 122. maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, ” ihtar olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02485846