×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 00:00

İLAN
T.C. ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/34 Esas
DAVALI : KIRSTI KAARINA NIEMINEN İskele Cad. No:56 Alanya/Antalya Alanya/ ANTALYA

Davacı SIDIKA TEZCAN tarafından aleyhinize açılan 3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Alanya İcra dairesinin 2019/721 Esas sayılı dosyasından Borçlu olmadığının tespitine ilişkin dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HMK. 122. maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, ” ihtar olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02485846