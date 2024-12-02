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T.C. ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2024/201 Esas



DAVALI : ANDREJUS SEMIONOVOS Elikesik Mah. Ulaşpark Mevkii Heawen Restaurant Alanya/ ANTALYA



Davacı tarafından aleyhinize açılan Satıcının Açtığı İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;



Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Alanya İcra Müdürlüğü'nün 2023/16188 Esas sayılı dosyasına yaptığınız asıl alacak ile tüm ferilere ilişkin itirazlarının iptali ve icra takibinin devamına ilişkin dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Ön inceleme Duruşma Günü olan 14/03/2025 günü saat: 10:55'da Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği 6100 say. HMK 126 ve devamı mad. Uyarınca , Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02131775