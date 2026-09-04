ALANYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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ALANYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/130 Esas

KARAR NO : 2023/1794

SAYIN DENİSE KRAFT, JASMİN KRAFT VE NEZİHA KURUÖZ

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarı ile açılan Vasiyetname Açılması davasının yapılan açık yargılaması sonunda; aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1-14/08/2020 tarihinde vefat eden 47179781408 T.C. kimlik numaralı Müteveffa Hatice Hüyükpınar'ın Alanya 2. Noterliğine vermiş olduğu 04.11.1998 tarih 16796 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetnamesi açılıp okunduğunun TESPİTİNE,

2-Vasiyetname açılmakla Mahkememizin yapacağı işlemler son bulduğundan mirasçıların Vasiyetnamenin iptali hakkında ilgili Mahkemede dava açma hakkının saklı tutulmasına,

3-Davanın niteliği gereği harç alınmasına yer olmadığına,

4-Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

5-Esasın bu şekilde kapatılmasına,

Dair, hüküm sonucu duruşma tutanağına geçirilerek okunmak suretiyle, tarafların yokluğunda kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunarak tefhim olundu

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/04/2026

#ilangovtr Basın no ILN02542503