Örnek No:55*

T.C.

ALANYA

3. (SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU

2024/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, SUGÖZÜ Mahalle/Köy, 565 Ada, 6 Parsel, 19 Nolu Bağımsız Bölüm ve Kömürlük (E-11 Kömürlük)

Adresi : Sugözü Mah.Yunus Emre Cad. Müjgan Hanım Ap. No:38 Daire No:11 Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 105 m2

Arsa Payı : 640/12800

İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı Konut+Konut altı ticari alanda kalmakta olup ayrık nizam 6 katta müsadelidir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Diğer : Yönetim planı 22/03/1996 Eklenti Kömürlük E-11

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 10:09

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 10:09

Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 10:09

27/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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