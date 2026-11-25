İLAN

T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı TEİAŞ vekili tarafından aşağıda ismi yazılıdavalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin tespiti ve tescil davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 SK.ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlarda davacı idarenin kararı ile belli kısımların kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650.SK gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Vakıf Bankası T.A.O Alanya Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanunun 4650 SK ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

ESAS NO DAVALI İLÇE MAHALLE ADA PARSEL 2026/430 Cahit Çelik Alanya Kızılcaşehir 214 26 2026/431 Ahmet Yönet ve diğerleri Alanya Kızılcaşehir 218 28 2026/432 Eşşekadın Uğur Alanya Kızılcaşehir 214 28 2026/433 Kadriye Uzun ve diğerleri Alanya Kızılcaşehir 214 16 2026/434 Selber Gülümoğlu Alanya Kızılcaşehir 214 27 2026/435 İsmet Yönet Alanya Kızılcaşehir 104 6 2026/436 Hasan Könter Alanya Kızılcaşehir 213 135 2026/437 Tevfik Köylüoğlu Alanya Kızılcaşehir 214 1 2026/438 Fatih Uğur ve diğerleri Alanya Kızılcaşehir 213 138 2026/439 Erdoğan Yalçın Alanya Kızılcaşehir 119 50 2026/440 Kadri Uçak Alanya Kızılcaşehir 119 30 2026/441 Duran - Hasan Yaman Alanya Kızılcaşehir 121 36 2026/442 Fatma Türker Alanya Kızılcaşehir 121 37 2026/443 Durali Teker Alanya Kızılcaşehir 119 28 2026/444 Ali Türker ve diğerleri Alanya Kızılcaşehir 119 27 2026/445 Perihan Kıllı Alanya Kızılcaşehir 119 49 2026/446 Adem Yönet ve diğerleri Alanya Kızılcaşehir 103 2 2026/447 Ayşe Sakar ve diğerleri Alanya Kızılcaşehir 119

119

121 46

47

16 2026/461 Hilmi Yılmaz Alanya Yenice 249

249 2

8 2026/462 Mustafa Şengöz Alanya Yenice 249 6 2026/463 Bondaran Grup İnşaat Alanya Beyreli 139 8 2026/464 Erdoğan Güzelol Alanya Yaylalı 101 30 2026/465 Mesut Kaplan Alanya Yaylalı 101 19 2026/475 Mevlüt Kar ve diğerleri Alanya Yaylalı 101 151 2026/476 Fatma Kısa ve diğerleri Alanya Yaylalı 101 20 2026/477 Emine Tıraş ve diğerleri Alanya Yaylalı 101 36

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