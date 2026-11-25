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T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Davacı TEİAŞ vekili tarafından aşağıda ismi yazılıdavalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin tespiti ve tescil davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 SK.ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlarda davacı idarenin kararı ile belli kısımların kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650.SK gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Vakıf Bankası T.A.O Alanya Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanunun 4650 SK ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.
|ESAS NO
|DAVALI
|İLÇE
|MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|2026/430
|Cahit Çelik
|Alanya
|Kızılcaşehir
|214
|26
|2026/431
|Ahmet Yönet ve diğerleri
|Alanya
|Kızılcaşehir
|218
|28
|2026/432
|Eşşekadın Uğur
|Alanya
|Kızılcaşehir
|214
|28
|2026/433
|Kadriye Uzun ve diğerleri
|Alanya
|Kızılcaşehir
|214
|16
|2026/434
|Selber Gülümoğlu
|Alanya
|Kızılcaşehir
|214
|27
|2026/435
|İsmet Yönet
|Alanya
|Kızılcaşehir
|104
|6
|2026/436
|Hasan Könter
|Alanya
|Kızılcaşehir
|213
|135
|2026/437
|Tevfik Köylüoğlu
|Alanya
|Kızılcaşehir
|214
|1
|2026/438
|Fatih Uğur ve diğerleri
|Alanya
|Kızılcaşehir
|213
|138
|2026/439
|Erdoğan Yalçın
|Alanya
|Kızılcaşehir
|119
|50
|2026/440
|Kadri Uçak
|Alanya
|Kızılcaşehir
|119
|30
|2026/441
|Duran - Hasan Yaman
|Alanya
|Kızılcaşehir
|121
|36
|2026/442
|Fatma Türker
|Alanya
|Kızılcaşehir
|121
|37
|2026/443
|Durali Teker
|Alanya
|Kızılcaşehir
|119
|28
|2026/444
|Ali Türker ve diğerleri
|Alanya
|Kızılcaşehir
|119
|27
|2026/445
|Perihan Kıllı
|Alanya
|Kızılcaşehir
|119
|49
|2026/446
|Adem Yönet ve diğerleri
|Alanya
|Kızılcaşehir
|103
|2
|2026/447
|Ayşe Sakar ve diğerleri
|Alanya
|Kızılcaşehir
|119
119
121
|46
47
16
|2026/461
|Hilmi Yılmaz
|Alanya
|Yenice
|249
249
|2
8
|2026/462
|Mustafa Şengöz
|Alanya
|Yenice
|249
|6
|2026/463
|Bondaran Grup İnşaat
|Alanya
|Beyreli
|139
|8
|2026/464
|Erdoğan Güzelol
|Alanya
|Yaylalı
|101
|30
|2026/465
|Mesut Kaplan
|Alanya
|Yaylalı
|101
|19
|2026/475
|Mevlüt Kar ve diğerleri
|Alanya
|Yaylalı
|101
|151
|2026/476
|Fatma Kısa ve diğerleri
|Alanya
|Yaylalı
|101
|20
|2026/477
|Emine Tıraş ve diğerleri
|Alanya
|Yaylalı
|101
|36
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