ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2026/111 Esas

Davacılar , Ahmet Ali Şahin, Ali İhsan Şahin, Cemile Akça, İsmahan Yardım, Muhittin Şahin, Mustafa Şahin ileDavalılar Alanya Belediye Başkanlığı, Alanya Mal Müdürlüğü, Antalya Büyük Şehir Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2026/111 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.Antalya İli, Alanya İlçesi, Okurcalar Mahallesi Sarıağalar Mevki

KUZEYİ :Alara Çayı

GÜNEYİ :209 Ada 13 ve 37 Parsel

DOĞUSU :Devlet Ormanı

BATISI : 206 Ada 3 Parsel ve DSİ pompa istasyonu ile çevrili yaklaşık 6.759,92 m2' lik taşınmaz

