ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
İLAN
T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Davacı TEİAŞ vekili tarafından aşağıda ismi yazılıdavalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin tespiti ve tescil davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 SK.ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlarda davacı idarenin kararı ile belli kısımların kamulaştırılmasına karar verdiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650.SK gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Vakıf Bankası T.A.O Alanya Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanunun 4650 SK ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.
|ESAS NO
|DAVALI
|İLÇE
|MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|2026/85
|Fatma Demirel
|Alanya
|Çamlıca
|315
|3, 5
|2026/86
|Ali Aldemir ve diğerleri
|Alanya
|Çamlıca
|418
|25
|2026/87
|Nazmiye Özdemir
|Alanya
|Çamlıca
|418
|88
|2026/88
|Mustafa Akın
|Alanya
|Çamlıca
|462
|10
|2026/89
|Sabri Enes Boz
|Alanya
|Çamlıca
|471
|15, 17, 18
|2026/90
|Hilmi Namal
|Alanya
|Çamlıca
|472
|11
|2026/91
|Aziz Asar
|Alanya
|Çamlıca
|499
|2
|2026/92
|Mehmet Şimşek
|Alanya
|Çamlıca
|658
|26
|2026/93
|Ali Göktepe ve diğerleri
|Alanya
|Çamlıca
|276
|51
|2026/94
|Ümmü Güngör
|Alanya
|Saburlar
|104
|247
|2026/95
|Recep Alnıak ve diğerleri
|Alanya
|Saburlar
|104
|55
|2026/96
|Ayşe Koparanve diğerleri
|Alanya
|Saburlar
|108
|12
|2026/97
|Ayşe Alkış ve diğerleri
|Alanya
|Saburlar
|108
|73
|2026/98
|Bedia Çelik ve diğerleri
|Alanya
|Saburlar
|115
119
|33
2
|2026/99
|Aysel Uygun ve diğerleri
|Alanya
|Saburlar
|108
|152
|2026/100
|Hayri Yiğit ve diğerleri
|Alanya
|Mahmutseydi
|477
|29
|2026/101
|İsmet Şengöz
|Alanya
|Güneyköy
|141
154
181
|5
23
11
|2026/102
|Mustafa Şengöz
|Alanya
|Güneyköy
|164
|2
|2026/103
|Bünyamin Yüksek
|Alanya
|Güneyköy
|165
166
|4
7
|2026/104
|Mehmet Hilmi Hüddoğlu
|Alanya
|Güneyköy
|173
|5
|2026/105
|Bülent Büyükaktepe
|Alanya
|Güneyköy
|196
|26
|2026/106
|Maldan İletişim İnş. Tur.San.Tic.Ltd.Şti.
|Alanya
|Güneyköy
|199
|50, 52
|2026/107
|Yaşar Söylemez
|Alanya
|Yaylalı
|101
|166
|2026/108
|Kadir Şevik ve diğerleri
|Alanya
|Yaylalı
|101
|18
|2026/109
|Ahmet Kısa ve diğerleri
|Alanya
|Mahmutlar
|-
|134
|2026/110
|Ali Kısa ve diğerleri
|Alanya
|Mahmutlar
|139
|2026/112
|Habibe Songür
|Alanya
|Kocaoğlanlı
|120
|17
|2026/113
|Habibe Akay MuratAksoy
|Alanya
|Kocaoğlanlı
|122
|19
|2026/116
|Ayşe Durusoy ve diğerleri
|Alanya
|Kocaoğlanlı
|117
120
|2
4
|2026/117
|Mehmet Yılmaz
|Alanya
|Güneyköy
|192
|4
|2026/118
|Kamil Yiğit
|Alanya
|Mahmutseydi
|476
|12
|2026/124
|Mustafa Değirmen
|Alanya
|Değirmendere
|110
|8
|2026/125
|Hasan Karakan
|Alanya
|Değirmendere
|110
|29
|2026/126
|Ahmet Arı
|Alanya
|Değirmendere
|110
|5, 16
|2026/127
|Emine Çetin
|Alanya
|Değirmendere
|110
|23
|2026/128
|Alime Solak
|Alanya
|Değirmendere
|101
|3
|2026/129
|Fatih Yılmaz
|Alanya
|Değirmendere
|110
|102
#ilangovtr Basın no ILN02449600