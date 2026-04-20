ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2026 00:00

İLAN

T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı TEİAŞ vekili tarafından aşağıda ismi yazılıdavalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin tespiti ve tescil davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 SK.ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlarda davacı idarenin kararı ile belli kısımların kamulaştırılmasına karar verdiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650.SK gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Vakıf Bankası T.A.O Alanya Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanunun 4650 SK ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

ESAS NODAVALIİLÇEMAHALLEADAPARSEL
2026/85Fatma DemirelAlanyaÇamlıca3153, 5
2026/86Ali Aldemir ve diğerleriAlanyaÇamlıca41825
2026/87Nazmiye ÖzdemirAlanyaÇamlıca41888
2026/88Mustafa AkınAlanyaÇamlıca46210
2026/89Sabri Enes BozAlanyaÇamlıca47115, 17, 18
2026/90Hilmi NamalAlanyaÇamlıca47211
2026/91Aziz AsarAlanyaÇamlıca4992
2026/92Mehmet ŞimşekAlanyaÇamlıca65826
2026/93Ali Göktepe ve diğerleriAlanyaÇamlıca27651
2026/94Ümmü GüngörAlanyaSaburlar104247
2026/95Recep Alnıak ve diğerleriAlanyaSaburlar10455
2026/96Ayşe Koparanve diğerleriAlanyaSaburlar10812
2026/97Ayşe Alkış ve diğerleriAlanyaSaburlar10873
2026/98Bedia Çelik ve diğerleriAlanyaSaburlar115
119		33
2
2026/99Aysel Uygun ve diğerleriAlanyaSaburlar108152
2026/100Hayri Yiğit ve diğerleriAlanyaMahmutseydi47729
2026/101İsmet ŞengözAlanyaGüneyköy141
154
181		5
23
11
2026/102Mustafa ŞengözAlanyaGüneyköy1642
2026/103Bünyamin YüksekAlanyaGüneyköy165
166		4
7
2026/104Mehmet Hilmi HüddoğluAlanyaGüneyköy1735
2026/105Bülent BüyükaktepeAlanyaGüneyköy19626
2026/106Maldan İletişim İnş. Tur.San.Tic.Ltd.Şti.AlanyaGüneyköy19950, 52
2026/107Yaşar SöylemezAlanyaYaylalı101166
2026/108Kadir Şevik ve diğerleriAlanyaYaylalı10118
2026/109Ahmet Kısa ve diğerleriAlanyaMahmutlar-134
2026/110Ali Kısa ve diğerleriAlanyaMahmutlar 139
2026/112Habibe SongürAlanyaKocaoğlanlı12017
2026/113Habibe Akay MuratAksoyAlanyaKocaoğlanlı12219
2026/116Ayşe Durusoy ve diğerleriAlanyaKocaoğlanlı117
120		2
4
2026/117Mehmet YılmazAlanyaGüneyköy1924
2026/118Kamil YiğitAlanyaMahmutseydi47612
2026/124Mustafa DeğirmenAlanyaDeğirmendere1108
2026/125Hasan KarakanAlanyaDeğirmendere11029
2026/126Ahmet ArıAlanyaDeğirmendere1105, 16
2026/127Emine ÇetinAlanyaDeğirmendere11023
2026/128Alime SolakAlanyaDeğirmendere1013
2026/129Fatih YılmazAlanyaDeğirmendere110102

 

#ilangovtr Basın no ILN02449600

 