ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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İLAN
T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/110 Esas
Mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2024/110 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.
Antalya ili, Alanya ilçesi, Okurcalar Mahallesinde bulunan taşınmazın
KUZEYİ :Devlet Ormanı
GÜNEYİ :Kadastro Harici Alan Güneyi 211 ada 7,8,9 parseller
DOĞUSU :145 ada 1 parsel, 145 ada 6 parsel
BATISI :Kadastro Harici Alan ve Devlet Ormanı
#ilangovtr Basın no ILN02167988