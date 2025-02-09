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ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 00:00

İLAN

T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/110 Esas

Mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2024/110 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

Antalya ili, Alanya ilçesi, Okurcalar Mahallesinde bulunan taşınmazın

KUZEYİ :Devlet Ormanı
GÜNEYİ :Kadastro Harici Alan Güneyi 211 ada 7,8,9 parseller
DOĞUSU :145 ada 1 parsel, 145 ada 6 parsel
BATISI :Kadastro Harici Alan ve Devlet Ormanı

#ilangovtr Basın no ILN02167988