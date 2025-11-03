ALANYA 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ALANYA 3. AİLE MAHKEMESİ

16.07.2025

Sayı : 2025/76 Esas

- İLAN-

Davacı , RECEP İMRE ileDavalı , NAZANIN GHANBARI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı Nazanın Ghanbarı'ye dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Alanya 3. Aile Mahkemesinin 2025/76 Esas sayılı dosyasında davacı dava dilekçesinde özetle; Davalı ile 08/08/2022 tarihinde evlendiklerini, müşterek çocuklarının bulunmadığını, Alanya'da evlendiklerini, davalının İran vatandaşı olduğunu, kendisinin yanında vakit geçirmediğini, sürekli kendi memleketine gittiğini, evlendikleri günden beri süre gelen şiddetli geçimsizliğin mevcut olduğunu belirterek boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

04/11/1974 doğumlu,99770991786 yabancı T.C. kimlik numaralı davalı Nazanın Ghanbarı'ye dava dilekçesinin tebliğinden itibaren “HMK 122.maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK 128.maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız” ihtar olunur." şerhi TK'nun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

