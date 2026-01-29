Örnek No:55*

T.C.

ALANYA

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, TÜRKTAŞ Mahalle/Köy, 202 Ada, 2 Parsel, Satışa konu taşınmaz Antalya ili Al ...

Adresi : Satışa Konu Taşınmaz Antalya İli Alanya İlçesi Türktaş Mah. 202 Ada 2 Nolu Parselde Yer Almaktadır. Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 210,32 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 250.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2026 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 10:08

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, TÜRKTAŞ Mahalle/Köy, 205 Ada, 1 Parsel, Satışa konu Antalya ili Alanya ilçe ...

Adresi : Satışa Konu Antalya İli Alanya İlçesi Türktaş Mah. 205 Ada 1 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 7.941,15 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.250.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2026 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 11:30

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, TÜRKTAŞ Mahalle/Köy, 205 Ada, 30 Parsel, Satışa konu Antalya ili Alanya ilç ...

Adresi : Satışa Konu Antalya İli Alanya İlçesi Türktaş Mah. 205 Ada 30 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 2.350,87 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.285.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2026 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 13:32

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, TÜRKTAŞ Mahalle/Köy, 212 Ada, 20 Parsel, Satışa konu Antalya ili Alanya ilç ...

Adresi : Satışa Konu Antalya İli Alanya İlçesi Türktaş Mah. 212 Ada 20 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 504,17 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 540.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 10:11

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, TÜRKTAŞ Mahalle/Köy, 213 Ada, 1 Parsel, Satışa konu Antalya ili Alanya ilçe ...

Adresi : Satışa Konu Antalya İli Alanya İlçesi Türktaş Mah. 213 Ada 1 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 2.007,37 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.950.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 12:15

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 12:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 12:15

Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 12:15

10/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

