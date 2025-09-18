T.C.

ALANYA

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

İLAN

06.09.1962 doğumlu, 314--------790 T.C. kimlik nolu DİLAVER KÜÇÜK 12/10/2012 tarihinde vefaat ettiği, mirası en yakın mirasçıları tarafından red edilmiş olduğundan, Terekenin tasfiye işlemleri yapılmakta olduğundan müteveffan DİLAVER KÜÇÜK'den alacaklı olan veya borcu bulunan şahıs veya kurumların iş bu ilanın neşir tarihinden itibaren TMK m. 621 gereğince 20 gün içerisinde memurluğumuzun 2020/1 Tereke satış sayılı tasfiye dosyasına müracaat etmeleri, aksi takdirde TMK 620. Maddesi gereği terekenin tasfiye işlemlerinde söz konusu alacaklarının veya borçlarının nazara alınmayacağı, dosyada mevcut duruma göre tasfiye işlemlerinin yapılacağı ilan olunur.

