Örnek No:55*

T.C.

ALANYA

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/18 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, KESTEL Mahalle/Köy, 940 Ada, 3 Parsel, Satışa Konu Antalya ili Alanya ilçes ...

Adresi : Antalya İli Alanya İlçesi Kestel Mah. 940 Ada 3 ParselAlanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 8.564,50 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 520.447.536,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 10:24

Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2025 - 10:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2025 - 10:24

Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2025 - 10:24

25/07/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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