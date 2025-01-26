T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

16/10/2024

Sayı : 2023/3 Tereke Satış

İLAN

16.03.1962 doğumlu, 514--------546 T.C. kimlik nolu AHMET ALİ GÜNGÖR 10/06/2015 tarihinde vefaat ettiği, mirası en yakın mirasçıları tarafından red edilmiş olduğundan, Terekenin tasfiye işlemleri yapılmakta olduğundan müteveffa Ahmet Ali GÜNGÖR'den alacaklı olan veya borcu bulunan şahıs veya kurumların iş bu ilanın neşir tarihinden itibaren TMK m. 621 gereğince 1 ay içerisinde memurluğumuzun 2023/3 Tereke satış sayılı tasfiye dosyasına müracaat etmeleri, aksi takdirde TMK 620. Maddesi “Haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenler, bundan doğacak zararları mirasçılara, vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlüdürler.” ile terekenin tasfiye işlemlerinde söz konusu alacaklarının veya borçlarının nazara alınmayacağı, dosyada mevcut duruma göre tasfiye işlemlerinin yapılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02145641