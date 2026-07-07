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T.C.

ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ' NDEN

ESAS NO : 2021/569

Davacı Pakize Tan tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında; dahili davalı TEJİNDERPAL SINGH BAHIA' ya duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ise de, usulüne uygun tebligat yapılamadığından adres araştırması yapılmış ve tebliğe elverişli adres tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Pakize Tan tarafından Kestel Mahallesi 869 ada 5 parsel, 2544 parsel ve870 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ilişkin Tapu İptali ve Tescil davası açıldığı, yapılan yargılama sonucu davanın kabulüne karar verildiği, Antalya Bam 8. HD'nin 21/06/2021 tarih 2021/90 esas 2021/665 karar sayılı ilamı ile mahkememiz kararının ortadan kaldırılmasına karar verildiği, duruşma günü olan 10/12/2026 günü saat: 09.30' da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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