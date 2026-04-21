ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/245 Esas

DAVACI : ALANYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

DAHİLİ DAVALI : ABDULLAH GÖK-15124500008- Keşefli Mahallesi Bozbelen Sokak No:34 Alanya

Davacı tarafından aleyhinize açılan Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Tapu İptal İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve adres araştırma sonucu yurt dışı adresinize dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

16/04/2026 tarihli rapor ile; 113 ada 8 parselin A1 (726.,27 m2) ile gösterilen kısmı, 113 ada 9 parselin B1 (1756,03 m2) ile gösterilen kısmı ve 113 ada 10 parselin (421,13 m2) tamamı kesinleşmiş orman sınırları içerisinde orman sayılan alanda kalmaları evveliyatlarının orman olması nedenleriyle, ORMAN SAYILAN yerlerden oldukları, 113 ada 8 parselin A2 (3807.87 m2) ve 113 ada 9 parselin B2 (2852.00 m2) ile gösterilen kısımları ise kesinleşmiş orman sınırları dışında orman sayılmayan alanda kalmaları, evveliyatlarının da orman olmaması nedenleriyle ORMAN SAYILMAYAN yerlerden olduklarına dair rapor düzenlenmiştir.

Bilirkişi raporunun tebliğinden itibaren 2 hafta içerisindeHMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02452796