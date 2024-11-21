ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/530 Esas



DAVALI : RASUL KHAFIZOV Saray Mahallesi Atatürk Caddesi Alaiye Hotel Alanya/ ANTALYA



Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: davalı tarafından vekil hakkında Alanya İcra Müdürlüğü'nün 2023/16888 Esas sayılı icra dosyasındaki takip dayanağına bakıldığı takdir de takip dayanağının bir adet adi yazılı borç sözleşmesi evrakı olduğu ve içerisinde ise vekil edenini alacaklı olarak görünen RASUL KHAFIZOV isimli şahıstan 12.04.2021 tarihinde 125000 Euro borç aldığı ve 10.05.2021 tarihinde geri ödeyeceği yazılı olduğunu vekil eden alacaklı şahsı tanımamakla böyle bir evrak düzelemediğini şahıs hakkında taraflarında Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi verdiğini soruşturmanın halen devam ettiğini, Alanya İcra Müdürlüğü'nün 2023/16888 Esas sayılı icra dosyası ile başlatılan takibe tarafımızdan itiraz edilmiş olması nedeniyle Alanya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/610 esas sayılı dosyası alacaklı tarafından itirazın iptali davası ikame edilmekle söz konusu davada yargılama halen devam ettiğini, Alanya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/62 Değişik iş sayılı dosyasından verilen ihtiyati haciz kararı sonucu yapılan haciz işlemleri nedeniyle maddi ve manevi zarar uğramış olduğu söz konusu zararları yönünden manevi tazminat olarak 75000 TL maddi tazminat olarak işe aldırılacak bilirkişi raporuna göre artırılmak üzere şimdilik 50000 TL Maddi tazminatın davalıdan alınarak vekil eden davacıya verilmesini talep ve dava etmiştir.



Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK 129. maddesinde belirtilen şekilde cevap dilekçesini ve varsa tüm delillerinizi mahkememize ibraz etmeniz, bu sürede cevap dilekçesini ibraz etmediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu TK'nun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 11.09.2024

#ilangovtr Basın no ILN02126054