ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/287 Esas

İLAN

Davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin tespiti ve tescil davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 SK. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda davalı ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650. SK gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Vakıf Bankası T.A.O Alanya Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanunun 4650 SK ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

ESAS NO DAVALI İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAMULAŞTIRILACAK ALAN 2024/287 Davalı Hüseyin İmamoğlu Alanya Kestel 1067 5 750,03 2024/288 Fatma Uyar Alanya Çamlıca 594 5 610,53 2024/289 Ali Boz ve diğerleri Alanya Kestel 1068 1 1342,27 2024/290 Yakup Gökçek ve diğerleri Alanya İmamlı 125 16 484,58 2024/291 Zekiye Balçık ve diğerleri Alanya İmamlı 125 17 2272,53 2024/292 Davalı Ayşe Aksoy ve diğerleri Alanya İncekum 160 2 2037,94 2024/293 Abdullah Ergin ve diğerleri Alanya İncekum 160 3 3514,48 2024/294 Meryem Ergin ve diğerleri Alanya İncekum 160 6 654,97 2024/295 İsmahan Ergin Alanya incekum

incekum

incekum 160

160

161 7

17

6 1386,17

2564,58

1547,39 2024/296 İbrahim Ünsal Alanya İncekum 160 11 667 2024/297 Abdurrahman Kandemir ve diğerleri Alanya İncekum 166 15 159,61 2024/298 Akif Kılınç ve diğerleri Alanya İncekum 167 4 966,19 2024/299 Süleyman Çelik ve arkadaşları Alanya İncekum 201 27 1728,98 2024/300 Mustafa (Namı diğeri Efendi) Alanya İncekum 166 14 2255,01 2024/301 Mehmet Günal Alanya İncekum 167 5 1110,82 2024/302 Şükrü Ersoy ve arkadaşları Alanya İncekum 201 31 3939,74 2024/303 Sabri Anılgan ve diğerleri Alanya Mahmutlar 0 1891 367,8 2024/304 Mehmet Çakır ve diğerleri Alanya Mahmutlar 0 1893 511,87 2024/305 Perihan Uyar ve diğerleri Alanya Mahmutlar 0 1894 267,97 2024/306 Muhammet Taşar ve diğerleri Alanya Mahmutlar 0 1914 1315,8 2024/307 Adem Sönmez ve diğerleri Alanya Mahmutlar 0 2254 5776,35 2024/308 Abdullah Sandal ve diğerleri Alanya Mahmutlar 0 3795 1208,55 2024/309 Eyüp Kertilive diğerleri Alanya Mahmutlar 0 3800 880,82 2024/310 Fatma Kodal ve diğerleri Alanya Mahmutlar 0 3813 124,41 2024/311 Hatice Özgen ve diğerleri Alanya Mahmutlar 0 3814 1061,35 2024/312 Ahmet Saruhan ve diğerleri Alanya Mahmutlar 0 3819 672,72 2024/313 Turgut Dingil Alanya Mahmutlar 0 3825 608,59 2024/314 Nazire Mellors Alanya Mahmutlar 0 3829 486,76 2024/315 Atalay Kuzulu ve diğerleri Alanya İncekum 0 3830 1815,33 2024/316 Ali Kertili Alanya Mahmutlar 0 3831 533,44 2024/317 İsmihan Ergin ve diğerleri Alanya İncekum 160 13 1603,6 2024/318 Adem Ergin ve diğerleri Alanya İncekum 160 18 796,82 2024/319 Aynur Demirel ve diğerleri Alanya İncekum 160 19 2663,36 2024/320 Havva Ergin ve diğerleri Alanya İncekum 161 1 1203,23 2024/321 Fatma Uysal ve diğerleri Alanya İncekum 161 2 3437,97 2024/322 Meryem Ergin ve diğerleri Alanya İncekum 161 5 365,17 2024/323 Adem Ali Erdoğan ve diğerleri Alanya İncekum 161 47 894,9 2024/324 Yusuf Tuncer ve diğerleri Alanya İncekum 165 3 1455,47 2024/325 Gülsüm Uyar ve diğerleri Alanya İncekum 165 4 676,96 2024/326 Abbas Uyar ve diğerleri Alanya İncekum 165 6 3144,61 2024/327 Ali İhsan Sönmez Alanya Mahmutlar 0 4428 373,91 2024/328 Mehmet Taşar Alanya Mahmutlar 0 4554 3119,21 2024/329 Ayşegül Sanay ve diğerleri Alanya Mahmutlar 0 4664 2250,09 2024/330 Merve Yaman Kaya ve diğerleri Alanya Mahmutlar 0 4716 3524,85 2024/331 Rabia Çakı Kapucık Alanya Mahmutlar 0 4736 1771,32 2024/332 Durdane Özarslan ve diğerleri Alanya Değirmendere 110 22 2097,99 2024/333 Emine çetin Alanya Değirmendere 110 23 51,86 2024/334 Hamdi Karakan Alanya Değirmendere 110 25 731,5 2024/335 Abdil Sefer ve diğerleri Alanya Değirmendere 110 27 178,5 2024/336 Adem Karakan ve diğerleri Alanya Değirmendere 110 41 1931,64 2024/337 Ali Çetin ve diğerleri Alanya Değirmendere 110 42 625,44 2024/338 Yaşar Karakan Alanya Değirmendere 110 68 560,38 2024/339 Mevlüt Karakan Alanya Değirmendere 110 94 446,57 2024/340 Emin Karakan ve diğerleri Alanya Değirmendere 110 95 454,34 2024/341 Ayşe Karakan Alanya Değirmendere 110 100 185,78 2024/342 Fatma Erbay Alanya Türktaş 261 13 267,33 2024/343 Muzaffer Koca Alanya Türktaş 255 5 154,73 2024/344 Yaşar Kaya Alanya Türktaş 265 4 102,09 2024/345 Musa Emiroğlu Alanya Türktaş 265 6 130,35 2024/346 Emine Serdar Kiprik ve diğerleri Alanya Türktaş 271 1 396,64 2024/347 Ali Tülü ve diğerleri Alanya Türktaş 271 2 256,18 2024/348 Ali Solak ve diğerleri Alanya Değirmendere 101 21 28,03 2024/349 Hasan Karakan ve diğerleri Alanya Değirmendere 102 1 12,29 2024/350 Özkan Er Alanya Değirmendere 110 20 467,12 2024/351 Hanife Akbaş Alanya Değirmendere 110 21 367,93 2024/352 Resül Hakan Kurucuoğlu Alanya Hocalar 142 21 51,97 2024/353 Fatih Yılmaz Alanya Değirmendere 110 102 119,65 2024/354 Hamza Doğan Alanya Hocalar 142 24 3127,08 2024/355 Veysel Özdemir Alanya Hocalar 142 25 1076 2024/356 İSİMSİZ Alanya Hocalar 194 1 977,84 2024/357 İSİMSİZ Alanya Hocalar 194 2 818,48 2024/358 İSİMSİZ Alanya Hocalar 198 1 1032,25 2024/359 İSİMSİZ Alanya Hocalar 198 3 1459,09 2024/360 İSİMSİZ Alanya Hocalar 198 7 2254,37 2024/361 İSİMSİZ Alanya Asmaca 129 1 13918,72 2024/362 Mansion Turz. İletişim San. Ve Tic. LTD.ŞTİ Alanya Toslak 111 1 1397,8 2024/363 Efgan Özkan Alanya Şıhlar 114 1 40,69 2024/364 Nurettin Kara Alanya Şıhlar 103 1 3816,71 2024/365 Ümmü Çalışkan ve diğerleri Alanya Payallar 977 1 518,02 2024/366 Ritur İnş. Eml.Turz.LTD.ŞTİ Alanya Payallar 977 2 303,03 2024/367 Emine Akca Alanya Alara 113 197 38,7 2024/368 Emine Özen Alanya Soğukpınar 130 24 307,24 2024/369 Elif Çetin Alanya Soğukpınar 130 39 1374,08 2024/370 Ümmü Çalışkan Alanya Soğukpınar 130 41 155,35 2024/371 Aria Resort Otelcilik Alanya Soğukpınar 130 42 282,31 2024/372 Muhammet Şevik Alanya Soğukpınar 130 50 340,81 2024/373 Mehmet Özkan Alanya Soğukpınar 130 51 343,02 2024/374 İbrahim Şensoy ve diğerleri Alanya Soğukpınar 130 54 3675,93 2024/375 Galip Sarıkadıoğlu Alanya

Alanya Türktaş

Türktaş 254

254 15

16 798,62

179,76 2024/376 Mehmet Irmak Alanya Türktaş 255 3 1168,72

#ilangovtr Basın no ILN02109240