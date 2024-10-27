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ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 00:00

T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/287 Esas

İLAN 

Davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin tespiti ve tescil davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 SK. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda davalı ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650. SK gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Vakıf Bankası T.A.O Alanya Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanunun 4650 SK ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

ESAS NODAVALIİLÇEMAHALLEADAPARSELKAMULAŞTIRILACAK ALAN
2024/287Davalı Hüseyin İmamoğluAlanyaKestel10675750,03
2024/288Fatma UyarAlanyaÇamlıca5945610,53
2024/289Ali Boz ve diğerleriAlanyaKestel106811342,27
2024/290Yakup Gökçek ve diğerleriAlanyaİmamlı12516484,58
2024/291Zekiye Balçık ve diğerleriAlanyaİmamlı125172272,53
2024/292Davalı Ayşe Aksoy ve diğerleriAlanyaİncekum16022037,94
2024/293Abdullah Ergin ve diğerleriAlanyaİncekum16033514,48
2024/294Meryem Ergin ve diğerleriAlanyaİncekum1606654,97
2024/295İsmahan ErginAlanyaincekum
incekum
incekum		160
160
161		7
17
6		1386,17
2564,58
1547,39
2024/296İbrahim ÜnsalAlanyaİncekum16011667
2024/297Abdurrahman Kandemir ve diğerleriAlanyaİncekum16615159,61
2024/298Akif Kılınç ve diğerleriAlanyaİncekum1674966,19
2024/299Süleyman Çelik ve arkadaşlarıAlanyaİncekum201271728,98
2024/300Mustafa (Namı diğeri Efendi)Alanyaİncekum166142255,01
2024/301Mehmet GünalAlanyaİncekum16751110,82
2024/302Şükrü Ersoy ve arkadaşlarıAlanyaİncekum201313939,74
2024/303Sabri Anılgan ve diğerleriAlanyaMahmutlar01891367,8
2024/304Mehmet Çakır ve diğerleriAlanyaMahmutlar01893511,87
2024/305Perihan Uyar ve diğerleriAlanyaMahmutlar01894267,97
2024/306Muhammet Taşar ve diğerleriAlanyaMahmutlar019141315,8
2024/307Adem Sönmez ve diğerleriAlanyaMahmutlar022545776,35
2024/308Abdullah Sandal ve diğerleriAlanyaMahmutlar037951208,55
2024/309Eyüp Kertilive diğerleriAlanyaMahmutlar03800880,82
2024/310Fatma Kodal ve diğerleriAlanyaMahmutlar03813124,41
2024/311Hatice Özgen ve diğerleriAlanyaMahmutlar038141061,35
2024/312Ahmet Saruhan ve diğerleriAlanyaMahmutlar03819672,72
2024/313Turgut DingilAlanyaMahmutlar03825608,59
2024/314Nazire MellorsAlanyaMahmutlar03829486,76
2024/315Atalay Kuzulu ve diğerleriAlanyaİncekum038301815,33
2024/316Ali KertiliAlanyaMahmutlar03831533,44
2024/317İsmihan Ergin ve diğerleriAlanyaİncekum160131603,6
2024/318Adem Ergin ve diğerleriAlanyaİncekum16018796,82
2024/319Aynur Demirel ve diğerleriAlanyaİncekum160192663,36
2024/320Havva Ergin ve diğerleriAlanyaİncekum16111203,23
2024/321Fatma Uysal ve diğerleriAlanyaİncekum16123437,97
2024/322Meryem Ergin ve diğerleriAlanyaİncekum1615365,17
2024/323Adem Ali Erdoğan ve diğerleriAlanyaİncekum16147894,9
2024/324Yusuf Tuncer ve diğerleriAlanyaİncekum16531455,47
2024/325Gülsüm Uyar ve diğerleriAlanyaİncekum1654676,96
2024/326Abbas Uyar ve diğerleriAlanyaİncekum16563144,61
2024/327Ali İhsan SönmezAlanyaMahmutlar04428373,91
2024/328Mehmet TaşarAlanyaMahmutlar045543119,21
2024/329Ayşegül Sanay ve diğerleriAlanyaMahmutlar046642250,09
2024/330Merve Yaman Kaya ve diğerleriAlanyaMahmutlar047163524,85
2024/331Rabia Çakı KapucıkAlanyaMahmutlar047361771,32
2024/332Durdane Özarslan ve diğerleriAlanyaDeğirmendere110222097,99
2024/333Emine çetinAlanyaDeğirmendere1102351,86
2024/334Hamdi KarakanAlanyaDeğirmendere11025731,5
2024/335Abdil Sefer ve diğerleriAlanyaDeğirmendere11027178,5
2024/336Adem Karakan ve diğerleriAlanyaDeğirmendere110411931,64
2024/337Ali Çetin ve diğerleriAlanyaDeğirmendere11042625,44
2024/338Yaşar KarakanAlanyaDeğirmendere11068560,38
2024/339Mevlüt KarakanAlanyaDeğirmendere11094446,57
2024/340Emin Karakan ve diğerleriAlanyaDeğirmendere11095454,34
2024/341Ayşe KarakanAlanyaDeğirmendere110100185,78
2024/342Fatma ErbayAlanyaTürktaş26113267,33
2024/343Muzaffer KocaAlanyaTürktaş2555154,73
2024/344Yaşar KayaAlanyaTürktaş2654102,09
2024/345Musa EmiroğluAlanyaTürktaş2656130,35
2024/346Emine Serdar Kiprik ve diğerleriAlanyaTürktaş2711396,64
2024/347Ali Tülü ve diğerleriAlanyaTürktaş2712256,18
2024/348Ali Solak ve diğerleriAlanyaDeğirmendere1012128,03
2024/349Hasan Karakan ve diğerleriAlanyaDeğirmendere102112,29
2024/350Özkan ErAlanyaDeğirmendere11020467,12
2024/351Hanife AkbaşAlanyaDeğirmendere11021367,93
2024/352Resül Hakan KurucuoğluAlanyaHocalar1422151,97
2024/353Fatih YılmazAlanyaDeğirmendere110102119,65
2024/354Hamza DoğanAlanyaHocalar142243127,08
2024/355Veysel ÖzdemirAlanyaHocalar142251076
2024/356İSİMSİZAlanyaHocalar1941977,84
2024/357İSİMSİZAlanyaHocalar1942818,48
2024/358İSİMSİZAlanyaHocalar19811032,25
2024/359İSİMSİZAlanyaHocalar19831459,09
2024/360İSİMSİZAlanyaHocalar19872254,37
2024/361İSİMSİZAlanyaAsmaca129113918,72
2024/362Mansion Turz. İletişim San. Ve Tic. LTD.ŞTİAlanyaToslak11111397,8
2024/363Efgan ÖzkanAlanyaŞıhlar114140,69
2024/364Nurettin KaraAlanyaŞıhlar10313816,71
2024/365Ümmü Çalışkan ve diğerleriAlanyaPayallar9771518,02
2024/366Ritur İnş. Eml.Turz.LTD.ŞTİAlanyaPayallar9772303,03
2024/367Emine AkcaAlanyaAlara11319738,7
2024/368Emine ÖzenAlanyaSoğukpınar13024307,24
2024/369Elif ÇetinAlanyaSoğukpınar130391374,08
2024/370Ümmü ÇalışkanAlanyaSoğukpınar13041155,35
2024/371Aria Resort OtelcilikAlanyaSoğukpınar13042282,31
2024/372Muhammet ŞevikAlanyaSoğukpınar13050340,81
2024/373Mehmet ÖzkanAlanyaSoğukpınar13051343,02
2024/374İbrahim Şensoy ve diğerleriAlanyaSoğukpınar130543675,93
2024/375Galip SarıkadıoğluAlanya
Alanya		Türktaş
Türktaş		254
254		15
16		798,62
179,76
2024/376Mehmet IrmakAlanyaTürktaş25531168,72

#ilangovtr Basın no ILN02109240