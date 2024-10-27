ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/287 Esas
İLAN
Davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin tespiti ve tescil davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 SK. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda davalı ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650. SK gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Vakıf Bankası T.A.O Alanya Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanunun 4650 SK ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.
|ESAS NO
|DAVALI
|İLÇE
|MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|KAMULAŞTIRILACAK ALAN
|2024/287
|Davalı Hüseyin İmamoğlu
|Alanya
|Kestel
|1067
|5
|750,03
|2024/288
|Fatma Uyar
|Alanya
|Çamlıca
|594
|5
|610,53
|2024/289
|Ali Boz ve diğerleri
|Alanya
|Kestel
|1068
|1
|1342,27
|2024/290
|Yakup Gökçek ve diğerleri
|Alanya
|İmamlı
|125
|16
|484,58
|2024/291
|Zekiye Balçık ve diğerleri
|Alanya
|İmamlı
|125
|17
|2272,53
|2024/292
|Davalı Ayşe Aksoy ve diğerleri
|Alanya
|İncekum
|160
|2
|2037,94
|2024/293
|Abdullah Ergin ve diğerleri
|Alanya
|İncekum
|160
|3
|3514,48
|2024/294
|Meryem Ergin ve diğerleri
|Alanya
|İncekum
|160
|6
|654,97
|2024/295
|İsmahan Ergin
|Alanya
|incekum
incekum
incekum
|160
160
161
|7
17
6
|1386,17
2564,58
1547,39
|2024/296
|İbrahim Ünsal
|Alanya
|İncekum
|160
|11
|667
|2024/297
|Abdurrahman Kandemir ve diğerleri
|Alanya
|İncekum
|166
|15
|159,61
|2024/298
|Akif Kılınç ve diğerleri
|Alanya
|İncekum
|167
|4
|966,19
|2024/299
|Süleyman Çelik ve arkadaşları
|Alanya
|İncekum
|201
|27
|1728,98
|2024/300
|Mustafa (Namı diğeri Efendi)
|Alanya
|İncekum
|166
|14
|2255,01
|2024/301
|Mehmet Günal
|Alanya
|İncekum
|167
|5
|1110,82
|2024/302
|Şükrü Ersoy ve arkadaşları
|Alanya
|İncekum
|201
|31
|3939,74
|2024/303
|Sabri Anılgan ve diğerleri
|Alanya
|Mahmutlar
|0
|1891
|367,8
|2024/304
|Mehmet Çakır ve diğerleri
|Alanya
|Mahmutlar
|0
|1893
|511,87
|2024/305
|Perihan Uyar ve diğerleri
|Alanya
|Mahmutlar
|0
|1894
|267,97
|2024/306
|Muhammet Taşar ve diğerleri
|Alanya
|Mahmutlar
|0
|1914
|1315,8
|2024/307
|Adem Sönmez ve diğerleri
|Alanya
|Mahmutlar
|0
|2254
|5776,35
|2024/308
|Abdullah Sandal ve diğerleri
|Alanya
|Mahmutlar
|0
|3795
|1208,55
|2024/309
|Eyüp Kertilive diğerleri
|Alanya
|Mahmutlar
|0
|3800
|880,82
|2024/310
|Fatma Kodal ve diğerleri
|Alanya
|Mahmutlar
|0
|3813
|124,41
|2024/311
|Hatice Özgen ve diğerleri
|Alanya
|Mahmutlar
|0
|3814
|1061,35
|2024/312
|Ahmet Saruhan ve diğerleri
|Alanya
|Mahmutlar
|0
|3819
|672,72
|2024/313
|Turgut Dingil
|Alanya
|Mahmutlar
|0
|3825
|608,59
|2024/314
|Nazire Mellors
|Alanya
|Mahmutlar
|0
|3829
|486,76
|2024/315
|Atalay Kuzulu ve diğerleri
|Alanya
|İncekum
|0
|3830
|1815,33
|2024/316
|Ali Kertili
|Alanya
|Mahmutlar
|0
|3831
|533,44
|2024/317
|İsmihan Ergin ve diğerleri
|Alanya
|İncekum
|160
|13
|1603,6
|2024/318
|Adem Ergin ve diğerleri
|Alanya
|İncekum
|160
|18
|796,82
|2024/319
|Aynur Demirel ve diğerleri
|Alanya
|İncekum
|160
|19
|2663,36
|2024/320
|Havva Ergin ve diğerleri
|Alanya
|İncekum
|161
|1
|1203,23
|2024/321
|Fatma Uysal ve diğerleri
|Alanya
|İncekum
|161
|2
|3437,97
|2024/322
|Meryem Ergin ve diğerleri
|Alanya
|İncekum
|161
|5
|365,17
|2024/323
|Adem Ali Erdoğan ve diğerleri
|Alanya
|İncekum
|161
|47
|894,9
|2024/324
|Yusuf Tuncer ve diğerleri
|Alanya
|İncekum
|165
|3
|1455,47
|2024/325
|Gülsüm Uyar ve diğerleri
|Alanya
|İncekum
|165
|4
|676,96
|2024/326
|Abbas Uyar ve diğerleri
|Alanya
|İncekum
|165
|6
|3144,61
|2024/327
|Ali İhsan Sönmez
|Alanya
|Mahmutlar
|0
|4428
|373,91
|2024/328
|Mehmet Taşar
|Alanya
|Mahmutlar
|0
|4554
|3119,21
|2024/329
|Ayşegül Sanay ve diğerleri
|Alanya
|Mahmutlar
|0
|4664
|2250,09
|2024/330
|Merve Yaman Kaya ve diğerleri
|Alanya
|Mahmutlar
|0
|4716
|3524,85
|2024/331
|Rabia Çakı Kapucık
|Alanya
|Mahmutlar
|0
|4736
|1771,32
|2024/332
|Durdane Özarslan ve diğerleri
|Alanya
|Değirmendere
|110
|22
|2097,99
|2024/333
|Emine çetin
|Alanya
|Değirmendere
|110
|23
|51,86
|2024/334
|Hamdi Karakan
|Alanya
|Değirmendere
|110
|25
|731,5
|2024/335
|Abdil Sefer ve diğerleri
|Alanya
|Değirmendere
|110
|27
|178,5
|2024/336
|Adem Karakan ve diğerleri
|Alanya
|Değirmendere
|110
|41
|1931,64
|2024/337
|Ali Çetin ve diğerleri
|Alanya
|Değirmendere
|110
|42
|625,44
|2024/338
|Yaşar Karakan
|Alanya
|Değirmendere
|110
|68
|560,38
|2024/339
|Mevlüt Karakan
|Alanya
|Değirmendere
|110
|94
|446,57
|2024/340
|Emin Karakan ve diğerleri
|Alanya
|Değirmendere
|110
|95
|454,34
|2024/341
|Ayşe Karakan
|Alanya
|Değirmendere
|110
|100
|185,78
|2024/342
|Fatma Erbay
|Alanya
|Türktaş
|261
|13
|267,33
|2024/343
|Muzaffer Koca
|Alanya
|Türktaş
|255
|5
|154,73
|2024/344
|Yaşar Kaya
|Alanya
|Türktaş
|265
|4
|102,09
|2024/345
|Musa Emiroğlu
|Alanya
|Türktaş
|265
|6
|130,35
|2024/346
|Emine Serdar Kiprik ve diğerleri
|Alanya
|Türktaş
|271
|1
|396,64
|2024/347
|Ali Tülü ve diğerleri
|Alanya
|Türktaş
|271
|2
|256,18
|2024/348
|Ali Solak ve diğerleri
|Alanya
|Değirmendere
|101
|21
|28,03
|2024/349
|Hasan Karakan ve diğerleri
|Alanya
|Değirmendere
|102
|1
|12,29
|2024/350
|Özkan Er
|Alanya
|Değirmendere
|110
|20
|467,12
|2024/351
|Hanife Akbaş
|Alanya
|Değirmendere
|110
|21
|367,93
|2024/352
|Resül Hakan Kurucuoğlu
|Alanya
|Hocalar
|142
|21
|51,97
|2024/353
|Fatih Yılmaz
|Alanya
|Değirmendere
|110
|102
|119,65
|2024/354
|Hamza Doğan
|Alanya
|Hocalar
|142
|24
|3127,08
|2024/355
|Veysel Özdemir
|Alanya
|Hocalar
|142
|25
|1076
|2024/356
|İSİMSİZ
|Alanya
|Hocalar
|194
|1
|977,84
|2024/357
|İSİMSİZ
|Alanya
|Hocalar
|194
|2
|818,48
|2024/358
|İSİMSİZ
|Alanya
|Hocalar
|198
|1
|1032,25
|2024/359
|İSİMSİZ
|Alanya
|Hocalar
|198
|3
|1459,09
|2024/360
|İSİMSİZ
|Alanya
|Hocalar
|198
|7
|2254,37
|2024/361
|İSİMSİZ
|Alanya
|Asmaca
|129
|1
|13918,72
|2024/362
|Mansion Turz. İletişim San. Ve Tic. LTD.ŞTİ
|Alanya
|Toslak
|111
|1
|1397,8
|2024/363
|Efgan Özkan
|Alanya
|Şıhlar
|114
|1
|40,69
|2024/364
|Nurettin Kara
|Alanya
|Şıhlar
|103
|1
|3816,71
|2024/365
|Ümmü Çalışkan ve diğerleri
|Alanya
|Payallar
|977
|1
|518,02
|2024/366
|Ritur İnş. Eml.Turz.LTD.ŞTİ
|Alanya
|Payallar
|977
|2
|303,03
|2024/367
|Emine Akca
|Alanya
|Alara
|113
|197
|38,7
|2024/368
|Emine Özen
|Alanya
|Soğukpınar
|130
|24
|307,24
|2024/369
|Elif Çetin
|Alanya
|Soğukpınar
|130
|39
|1374,08
|2024/370
|Ümmü Çalışkan
|Alanya
|Soğukpınar
|130
|41
|155,35
|2024/371
|Aria Resort Otelcilik
|Alanya
|Soğukpınar
|130
|42
|282,31
|2024/372
|Muhammet Şevik
|Alanya
|Soğukpınar
|130
|50
|340,81
|2024/373
|Mehmet Özkan
|Alanya
|Soğukpınar
|130
|51
|343,02
|2024/374
|İbrahim Şensoy ve diğerleri
|Alanya
|Soğukpınar
|130
|54
|3675,93
|2024/375
|Galip Sarıkadıoğlu
|Alanya
Alanya
|Türktaş
Türktaş
|254
254
|15
16
|798,62
179,76
|2024/376
|Mehmet Irmak
|Alanya
|Türktaş
|255
|3
|1168,72
#ilangovtr Basın no ILN02109240