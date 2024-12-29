T.C. ALANYA 2. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2023/248 Esas

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Davacı, ÖZAYDIN URHAN ile Davalı, LAKOBRİJA MİLKA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davacının, davalı ile 03/10/1992 tarihinde Avusturya'nın Viyana kentinde evlendiklerini, davalı ile birkaç yıl birlikte yaşadıklarını, bu süreç içinde anlaşamadıklarını ve ayrıca Türkiye'de bir çocuğunun olduğunu öğrendiğini ve bu nedenle Türkiye'ye dönmek zorunda kaldığını, Türkiye'ye geldikten sonra Avusturya'ya geri dönemediğini, davalı ile takribi 28 yıldır görüşmediklerini ve Türkiye'ye geldikten sonra da çocuğunun annesi ile resmi nikah yaparak birlikte yaşamaya başladıklarını bildirerek boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce 26/04/2023 tarihli tensip zaptı ile;

1- Dava dilekçesinin HMK'nun 119/ b,c,ç,ğ,h bentlerinde düzenlenen zorunlu unsurları içerdiği anlaşılmakla kabulüne,

2- Davanın yazılı yargılama usulü ile yürütülmesine ,

3- Davanın Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası olarak yürütülmesine

4- Dava dilekçesi ve eklerinin HMK'nun 122 maddesi uyarınca; davalı tarafa tebliğine,tebligat zarfı üzerine HMK'nun 122 ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya cevaplarını usulü itirazlarını ve delillerini mahkemeye ibraz edebileceği,iki haftalık sürede cevap dilekçesini ibraz etmez ise davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağının ihtarına, masrafın gider avansından karşılanmasına,

5- Taraflarca HMK.nun 136.maddesi gereğince dosyaya ibraz edilen cevap, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerinin HMK.nun 136/2. maddesi yollamasıyla HMK 122 ve 126/4 maddeleri gereğince davacı ve davalıya tebliğine,masrafın gider avansından karşılanmasına

6- Dilekçeler aşamasının tamamlanmasından sonra,ön inceleme aşamasında HMK 138. maddesi gereğince dava şartları ve ilk itirazların dosya üzerinden değerlendirilmesi sonucu nihai bir karar verilemez ise ön inceleme aşamasının duruşmalı yapılarak,duruşma gününün bilahare belirlenmesine, belirlenen günün HMK 139. maddesi gereği meşruhatlı şekilde taraflara tebliğine,masrafın gider avansından karşılanmasına karar verilmiştir.

HMK 122. Maddesi gereğince yukarıda belirtilen “HMK 122. maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceği HMK 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediği takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı” hususu ile 08/04/2025 günü saat 09.30'de yapılacak olan ön inceleme duruşmasına ilişkin olarak HMK139 uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği tebliğinden itibaren 2 HAFTALIK KESİN SÜRE içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmanız,verilen kesin süre içerisinde yerine getirmediğiniz taktirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu DAVALI LAKOBRİJA MİLKA'YA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02148069