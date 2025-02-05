ALANYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ALANYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/497 Esas

MÜTEVEFFALAR : EBERHARD HERBERT LANGEİLE HELMA MARİA LANGE

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 594. maddesi gereğince; "Mirasbırakanın mirasçısı bulunup bulunmadığı veya mirasçıların tamamı bilinmiyorsa, sulh hakimi uygun araçlarla ve bir ay ara ile iki defa ilan yapıp hak sahiplerini son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çağırır."

Murisler Eberhard Herbert Lange (6080387167 Vergi numaralı, 11/09/1939 doğumlu) ve Helma Maria Lange (6080382726 Vergi numaralı, 24/06/1939 doğumlu) isimli şahısların mirasçılarının bulunup bulunmadığı, tanıyan olup olmadığı, bu kişi hakkında hakkında bilgisi olanların 1 yıl içinde mahkememizin 2023/497 Esas sayılı dosyasına bildirmesi bu süre içinde mirasçılar meydana çıkmaz veya kendilerindeden haber alınamaz ise mahkememizce Maliye Hazinesi'nin kanuni mirasçı olduğunun tespitine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02166850