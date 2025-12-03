×
Resmi İlanlar Haberleri

ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 00:00

Örnek No:55*

T.C.
ALANYA
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/21 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, DEMİRTAŞ Mahalle/Köy, 898 Ada, 5 Parsel, Arsa Vasıflı Taşınmaz
Adresi : Demirtaş Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi 898 Ada 5 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 749,83 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut alanında kalmaktadır. Ayrık nizam dört kata müsaadelidir.
Kıymeti : 10.310.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:17
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:17
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:17
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 10:17

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, DEMİRTAŞ Mahalle/Köy, 861 Ada, 2 Parsel, Arsa Vasıflı taşınmaz
Adresi : Demirtaş mahallesi Doğrul Sokak 861 Ada 2 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 496,41 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut alanında kalmakta olup ayrık nizam 4 kata müsaadelidir.
Kıymeti : 5.450.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:18
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:18
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 11:18
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 11:18

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, DEMİRTAŞ Mahalle/Köy, 861 Ada, 4 Parsel, Beton ev ve arsa vasıflı taşınmaz
Adresi : Demirtaş Mahallesi Barış Caddesi 861 Ada 4 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 2.760,01 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut alanında kalmaktadır ayrık nizam 4 kata müsaadelidir
Kıymeti : 29.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 12:19
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 12:19
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 12:19
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 12:19

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, DEMİRTAŞ Mahalle/Köy, 861 Ada, 5 Parsel, arsa vasıflı taşınmaz
Adresi : Demirtaş Mahallesi Barış Caddesi 861 Ada 5 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 502,14 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı konut alanında kalmaktadır, ayrık nizam 4 kata müsaadelidir.
Kıymeti : 5.515.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 13:36
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 13:36
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 13:36
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 13:36

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, KARAPINAR Mahalle/Köy, Dikmetaş Mevkii, 353 Ada, Tarla vasıflı taşınmaz
Adresi : Karapınar Mah Dikmetaş Mevkii 353 Ada 47 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 923,05 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı imar planı dışındadır
Kıymeti : 450.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:11
Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 10:11
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 10:11
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 10:11

6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, DEMİRTAŞ Mahalle/Köy, 897 Ada, 3 Parsel arsa vasıflı taşınmaz
Adresi : Demirtaş Mahallesi Atatürk Caddesi897 Ada 3 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 1.932,98 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut+Ticari alanda kalmakta olup Ayrık nizam dört kata müsaadelidir.
Kıymeti : 35.760.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 11:14
Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 11:14
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 11:14
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 11:14

7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, DEMİRTAŞ Mahalle/Köy, 897 Ada, 4 Parsel, Arsa vasıflı taşınmaz
Adresi : Demirtaş Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi897 Ada 4 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 1.121,68 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut+Ticari alanda kalmaktadır. Ayrık nizam dört kata müsaadelidir.
Kıymeti : 18.675.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 12:15
Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 12:15
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 12:15
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 12:15

8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, DEMİRTAŞ Mahalle/Köy, 898 Ada, 4 Parsel, arsa vasıflı taşınmaz
Satışa konu Demirtaş Köyü 898 Ada ...
Adresi : Demirtaş Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi 898 Ada 4 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 547,18 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut alanındadır ayrık nizam 4 kata müsaadelidir
Kıymeti : 7.525.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 13:32
Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 13:32
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 13:32
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 13:32

01/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02348834