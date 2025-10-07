Güncelleme Tarihi:
Örnek No:55*
T.C.
ALANYA
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/4 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, BÜYÜKHASBAHÇE Mahalle/Köy, 2727 Ada, 2 Parsel, iki kargir ev ve arsa vasıflı taşınmaz
Adresi : Büyükhasbahçe Mah 2727 Ada 2 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 2.978,00 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Ayrık nizam 2 kata müsadelidir
Kıymeti : 63.421.763,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Korunması gereken taşınmaz kültür varlığıdır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 11:05
Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 11:05
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 11:05
Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 11:05
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, BÜYÜKHASBAHÇE Mahalle/Köy, 467 Ada, 21 Parsel, bahçeli iki kargir ev vasıflı taşınmaz
Adresi : Büyükhasbahçe Mahallesi 467 Ada 21 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 7.096,37 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı ayrık nizam 2 kata müsadelidir 2782,25 m2 kamuya terki bulunmaktadır
Kıymeti : 77.664.800,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır.
Koruma alanı
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 12:06
Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 12:06
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 12:06
Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 12:06
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, BÜYÜKHASBAHÇE Mahalle/Köy, 2726 Ada, 1 Parsel, arsa vasıflı taşınmaz
Adresi : Büyükhasbahçe Mahallesi 2726 Ada 1 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 800,00 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Ayrık nizam 2 kata müsadelidir.
Kıymeti : 16.401.045,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞIDIR
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 13:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 13:31
02/10/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
