ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, BÜYÜKHASBAHÇE Mahalle/Köy, 2727 Ada, 2 Parsel, iki kargir ev ve arsa vasıflı taşınmaz

Adresi : Büyükhasbahçe Mah 2727 Ada 2 Parsel Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 2.978,00 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Ayrık nizam 2 kata müsadelidir

Kıymeti : 63.421.763,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Korunması gereken taşınmaz kültür varlığıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 11:05

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 11:05

Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 11:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, BÜYÜKHASBAHÇE Mahalle/Köy, 467 Ada, 21 Parsel, bahçeli iki kargir ev vasıflı taşınmaz

Adresi : Büyükhasbahçe Mahallesi 467 Ada 21 Parsel Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 7.096,37 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı ayrık nizam 2 kata müsadelidir 2782,25 m2 kamuya terki bulunmaktadır

Kıymeti : 77.664.800,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır.

Koruma alanı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 12:06

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 12:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 12:06

Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 12:06

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, BÜYÜKHASBAHÇE Mahalle/Köy, 2726 Ada, 1 Parsel, arsa vasıflı taşınmaz

Adresi : Büyükhasbahçe Mahallesi 2726 Ada 1 Parsel Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 800,00 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Ayrık nizam 2 kata müsadelidir.

Kıymeti : 16.401.045,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞIDIR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 13:31

02/10/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

