ALANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 00:00

T.C. ALANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

ESAS NO : 2025/156 Esas

Davacı Perihan ER tarafından davalı Maliye Hazinesi'ne karşı Antalya İli, Alanya İlçesi, Alara Mahallesi,124 ada 304 ve 306 parsellerin davacıya malik sıfatıyla nizasız ve fasılasız olarak üst soylarından kaldığından bahisle, işbu yerlerin kendisine ait olmakla ve kendisi adına tapuya tescili talebine ilişkin dava açıldığı anlaşılarak tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu yer hakkında hak iddia edenlerin Mahkememizin 2025/156 Esas sayılı dosyasına başvurmaları gereği ilan olunur.25/08/2025

 

