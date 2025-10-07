İLAN

T.C. ALAÇAM SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/58 Esas05.05.2025 Açılan gaiplik davası nedeniyle; yapılan yargılamada verilen ara karar gereğince; "gaipliğine karar verilmesi istenilen "676*****990 TC kimlik numaralı Mehmet ve İfrigül kızı Kadriye İSLAM hakkında bilgisi olanların Mahkememizin 2024/58 Esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 1 AY İÇERİSİNDE bilgi vermeleri hususu TMK'nın 33/2-3 gereğince İKİNCİ KEZ İLAN OLUNUR. 05/05/2025

#ilangovtr Basın no ILN02307163