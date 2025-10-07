×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

ALAÇAM SULH HUKUK MAHKEMESİ

ALAÇAM SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 00:00

İLAN

T.C. ALAÇAM SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/58 Esas05.05.2025 Açılan gaiplik davası nedeniyle; yapılan yargılamada verilen ara karar gereğince; "gaipliğine karar verilmesi istenilen "676*****990 TC kimlik numaralı Mehmet ve İfrigül kızı Kadriye İSLAM hakkında bilgisi olanların Mahkememizin 2024/58 Esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 1 AY İÇERİSİNDE bilgi vermeleri hususu TMK'nın 33/2-3 gereğince İKİNCİ KEZ İLAN OLUNUR. 05/05/2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02307163