ALAÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALAÇAM BELEDİYESİ

ADINA KAYITLI TAŞINMAZIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

1. Alaçam Belediye Başkanlığına ait aşağıda belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile satılacaktır.

2. İhaleye konu taşınmazın muhammen satış bedelleri ve geçici teminatları aşağıya çıkarılmıştır.

SIRA MAHALLE SOKAK ADA PARSEL NİTELİĞİ YÜZÖLÇÜMÜ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ 1 YENİCAMİ ÇAVUŞ 606 16 ARSA 632,03 M2 6.500.000,00 TL 195.000,00 TL 14:00

3. İhale Alaçam Belediyesi Meclis Toplantı salonunda 04.12.2025 Perşembe günü; Aşağıda belirtilen saatte yapılacaktır.

4. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilecek ve 10.000,00 TL karşılığında satın alınabilecektir. İhaleye teklif vereceklerin ihale şartnamesini satın alması zorunludur.

5. İhaleye katılacaklar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 5. ve 6. maddelerindeki yazılı şartları taşımaları gerekmektedir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

A) GERÇEK KİŞİ :

-İhaleye katılım dilekçesi-Kimlik Kartı Fotokopisi-Kanuni ikametgah-Geçici teminat makbuzu-Vekaleten gireceklerin noterden düzenlenmiş vekaletname örneği-Alaçam Belediyesine borcu olmadığına ilişkin belge.-Şartname bedel makbuzu

B) TÜZEL KİŞİ :

- İhaleye katılım dilekçesi-Bağlı bulunduğu odadan ticaret sicil belgesi-Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair Noter tasdikli yetki belgesi-Geçici teminat makbuzu-Noter tasdikli imza sirküsü-Alaçam Belediyesine borcu olmadığına ilişkin belge.- Şartname bedel makbuzu

C) ORTAK GİRİŞİM OLUNMASI HALİNDE :

Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) maddelerinde belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

