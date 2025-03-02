ALACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1. Mülkiyeti Alaca Belediyesine ait aşağıda niteliği, yeri ve miktarı belirtilen arsaların satışı yapılacaktır.1. Mülkiyeti Alaca Belediyesine ait aşağıda niteliği, yeri ve miktarı belirtilen arsaların satışı yapılacaktır.

2. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00 TL karşılığında temin edilecektir.

3. İhale, Alaca Belediyesi hizmet binasında aşağıda belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

4. İhale artırım miktarı;

a) Cumhuriyet Mahallesi 101 ada 345-346-347-348 nolu parsellerin her biri için ayrı ayrı 50.000,00 TL ve katları,

b) Denizhan Mahallesi 1168 ada 12 parsel, 1169 ada 53-54 parseller, 1170 ada 41-42 parseller ve 1171 ada 29-30 parsellerin her biri için ayrı ayrı 1.000.000,00 TL ve katları olacak şekilde artırım yapılacaktır.

5. Muammen bedeli üzerinden %3 geçici teminat, ihale bedeli üzerinden ise %6 oranında kesin teminat alınır, tedavüldeki Türk Parası ve banka teminat mektupları teminat olarak kabul edilecektir.

6. İstenilen belgeler;(Bu belgeler 13.03.2025 tarih ve saat 14:00 ‘ e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir. Süresinde teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.)

a) İhale dokümanı alındığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacaktır)

b) Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacaktır)

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi

d) Tebligat için adres beyanı ve taahhütname

e) İhaleye temsilen katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin Noter onaylı belgeleri vermek zorundadır

f) Ortak girişim olarak ihaleye girilmesi halinde “Ortak Girişim Beyannamesi” vermek zorundadır.

7. Satışı yapılacak taşınmazların:

S.No Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü İmar Durumu Tahmini Bedel Geçici Teminat Tarih ve Saat 1 Cumhuriyet 101 345 881,20 Küçük Sanayi Alanı TİP Yapılaşma 1.975.000,00 59.250,00 14.03.2025 14:00 2 Cumhuriyet 101 346 972,21 Küçük Sanayi Alanı TİP Yapılaşma 2.075.000,00 62.250,00 14.03.2025 14:05 3 Cumhuriyet 101 347 972,21 Küçük Sanayi Alanı TİP Yapılaşma 2.075.000,00 62.250,00 14.03.2025 14:10 4 Cumhuriyet 101 348 972,50 Küçük Sanayi Alanı TİP Yapılaşma 2.075.000,00 62.250,00 14.03.2025 14:15 5 Denizhan 1168 12 3.516,51 7 Kat Konut+ Ticaret 3.500.000,00 105.000,00 14.03.2025 14:20 6 Denizhan 1169 53 11.857,90 7 Kat Konut+ Ticaret 12.000.000,00 360.000,00 14.03.2025 14:25 7 Denizhan 1169 54 10.237,07 7 Kat Konut+ Ticaret 10.000.000,00 300.000,00 14.03.2025 14:30 8 Denizhan 1170 41 8.527,53 7 Kat Konut+ Ticaret 9.000.000,00 270.000,00 14.03.2025 14:35 9 Denizhan 1170 42 7.932,09 7 Kat Konut+ Ticaret 8.000.000,00 240.000,00 14.03.2025 14:40 10 Denizhan 1171 29 5.852,41 7 Kat Konut+ Ticaret 4.500.000,00 135.000,00 14.03.2025 14:45 11 Denizhan 1171 30 4.258,23 7 Kat Konut+ Ticaret 6.100.000,00 183.000,00 14.03.2025 14:50

#ilangovtr Basın no ILN02181975