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AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 00:00

 

ANKARA İLİ AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARSA SATIŞI İHALE İLANI

1- Mülkiyeti Akyurt Belediyesine ait 5 (Beş ) adet arsa 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrası uyarınca ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi  gereğince  03.10.2024 Perşembe günü saat  11:00’de Akyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.  

2- İstekliler; ihaleye ilişkin bilgileri Akyurt Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden öğrenebilirler. Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartnameyi Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 5.000,00₺. (Beşbinlira) ücret karşılığında temin edebilirler.

3- Satışı yapılacak arsaların durumu ile ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. İhalede arsa satışları aşağıda tablodaki sıra numarasına göre yapılacaktır.

SATIŞI YAPILACAK ARSALARIN:

Sn.MahalleAda/ParselTapu Yüzölçümü (m²)İmar Planı Kullanım AmacıEmsalCinsiHisse nispetiTapu/ Şerh Beyan

Muhammen Bedel(₺)

Geçici Teminat (%3)İhale Tarihiİhale Saatiİhale Türü
1Balıkhisar1646/1224.842Sanayi ve Depolama Alanı1.00 (+0.20)ArsaTamYok106.820.600,00 TL3.204.618,00 TL03.10.202411:00Kapalı Teklif
2Büğdüz1658/65.6691,00ArsaTamYok25.510.500,00 TL765.315,00 TL03.10.202411:30Kapalı Teklif
3Güzelhisar1980/47.167ArsaTamYok27.951.300,00 TL838.539,00 TL03.10.202412:00Kapalı Teklif
4Güzelhisar1991/118.956ArsaTamYok39.406.400,00 TL1.182.192,00 TL03.10.202412:30Kapalı Teklif
5Çınar2007/76.415ArsaTamYok28.867.500,00 TL866.025,00 TL03.10.202413:00Kapalı Teklif

4- İhale Dosyasında Aranacak Belgeler

Kapalı Teklif Usulü İhale

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,( Her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacak)

- Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut),

- Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu en az  (60 (altmış) gün süreli)

- Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

- Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet’den alınmış ikametgah Belgesi (Gerçek kişiler için).

- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği (Gerçek kişiler için).

- Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri (Tüzel kişiler için )

- Şartname alındı makbuzu ( gerçek ve tüzel kişiler )

- Borcu yoktur belgesi. (Belediyeden alınacak)

- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

- Tebligat için adres beyan belgesi (Tüzel kişiler için )

- 2886 Sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı  taahhütname,

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

Şartnamedeki maddelerde belirtilerek hazırlanan ihale dosyaları 03.10.2024 tarihinde Perşembe günü saat 10:45’e kadar Akyurt Belediyesi Encümenine (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.

5- İsteklilere ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN02089091