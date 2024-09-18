AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ANKARA İLİ AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



ARSA SATIŞI İHALE İLANI

1- Mülkiyeti Akyurt Belediyesine ait 5 (Beş ) adet arsa 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrası uyarınca ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince 03.10.2024 Perşembe günü saat 11:00’de Akyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.

2- İstekliler; ihaleye ilişkin bilgileri Akyurt Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden öğrenebilirler. Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartnameyi Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 5.000,00₺. (Beşbinlira) ücret karşılığında temin edebilirler.



3- Satışı yapılacak arsaların durumu ile ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. İhalede arsa satışları aşağıda tablodaki sıra numarasına göre yapılacaktır.

SATIŞI YAPILACAK ARSALARIN:

Sn. Mahalle Ada/Parsel Tapu Yüzölçümü (m²) İmar Planı Kullanım Amacı Emsal Cinsi Hisse nispeti Tapu/ Şerh Beyan Muhammen Bedel(₺) Geçici Teminat (%3) İhale Tarihi İhale Saati İhale Türü 1 Balıkhisar 1646/12 24.842 Sanayi ve Depolama Alanı 1.00 (+0.20) Arsa Tam Yok 106.820.600,00 TL 3.204.618,00 TL 03.10.2024 11:00 Kapalı Teklif 2 Büğdüz 1658/6 5.669 1,00 Arsa Tam Yok 25.510.500,00 TL 765.315,00 TL 03.10.2024 11:30 Kapalı Teklif 3 Güzelhisar 1980/4 7.167 Arsa Tam Yok 27.951.300,00 TL 838.539,00 TL 03.10.2024 12:00 Kapalı Teklif 4 Güzelhisar 1991/11 8.956 Arsa Tam Yok 39.406.400,00 TL 1.182.192,00 TL 03.10.2024 12:30 Kapalı Teklif 5 Çınar 2007/7 6.415 Arsa Tam Yok 28.867.500,00 TL 866.025,00 TL 03.10.2024 13:00 Kapalı Teklif

4- İhale Dosyasında Aranacak Belgeler



Kapalı Teklif Usulü İhale



İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,( Her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacak)

- Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut),

- Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu en az (60 (altmış) gün süreli)

- Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

- Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet’den alınmış ikametgah Belgesi (Gerçek kişiler için).

- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği (Gerçek kişiler için).

- Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri (Tüzel kişiler için )

- Şartname alındı makbuzu ( gerçek ve tüzel kişiler )

- Borcu yoktur belgesi. (Belediyeden alınacak)

- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

- Tebligat için adres beyan belgesi (Tüzel kişiler için )

- 2886 Sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname,

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.



Şartnamedeki maddelerde belirtilerek hazırlanan ihale dosyaları 03.10.2024 tarihinde Perşembe günü saat 10:45’e kadar Akyurt Belediyesi Encümenine (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.



5- İsteklilere ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN02089091