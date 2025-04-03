AKYAZI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

AKYAZI

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/34 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından Mahkememizde;

2025/34 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 101 ada 100 parsel sayılı taşınmazın,

2025/35 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 101 ada 99 parsel sayılı taşınmazın,

2025/36 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 101 ada 122 parsel sayılı taşınmazın,

2025/37 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 101 ada 115 parsel sayılı taşınmazın,

2025/38 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 102 ada 100 parsel sayılı taşınmazın,

2025/39 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 102 ada 80 parsel sayılı taşınmazın,

2025/40 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 102 ada 81 parsel sayılı taşınmazın,

2025/41 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 102 ada 88 parsel sayılı taşınmazın,

2025/42 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 102 ada 89 parsel sayılı taşınmazın,

2025/43 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 102 ada 99 parsel sayılı taşınmazın,

2025/44 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 103 ada 51 ve 52 parsel sayılı taşınmazın,

2025/45 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 101 ada 69 parsel sayılı taşınmazın,

2025/46 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 101 ada 111 parsel sayılı taşınmazın,

2025/47 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 101 ada 72 parsel sayılı taşınmazın,

2025/48 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 101 ada 73 parsel sayılı taşınmazın,

2025/49 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 101 ada 119 parsel sayılı taşınmazın,

2025/50 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 101 ada 97 parsel sayılı taşınmazın,

2025/51 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 101 ada 25 parsel sayılı taşınmazın,

2025/52 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 102 ada 10 parsel sayılı taşınmazın,

2025/53 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 102 ada 5 parsel sayılı taşınmazın,

2025/54 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 102 ada 1 parsel sayılı taşınmazın,

2025/55 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 102 ada 67 parsel sayılı taşınmazın,

2025/56 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 102 ada 63 parsel sayılı taşınmazın,

2025/57 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 102 ada 58 parsel sayılı taşınmazın,

2025/58 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 102 ada 57 parsel sayılı taşınmazın,

2025/59 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 102 ada 133 parsel sayılı taşınmazın,

2025/60 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 102 ada 82 parsel sayılı taşınmazın,

2025/61 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 103 ada 1 parsel sayılı taşınmazın,

2025/62 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 103 ada 3 parsel sayılı taşınmazın,

2025/63 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 103 ada 4 parsel sayılı taşınmazın,

2025/64 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 103 ada 49 parsel sayılı taşınmazın,

2025/65 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 102 ada 135 ve 137 parsel sayılı taşınmazların,

2025/66 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Süpren (Düzyazı) Mah 103 ada 34 parsel sayılı taşınmazın,

2025/67 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Süpren (Düzyazı) Mah 103 ada 36 parsel sayılı taşınmazın,

2025/68 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 102 ada 56 parsel sayılı taşınmazın,

2025/69 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 101 ada 27 parsel sayılı taşınmazın,

2025/70 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 101 ada 26 parsel sayılı taşınmazın,

2025/71 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 101 ada 24 parsel sayılı taşınmazın,

2025/72 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 101 ada 22 parsel sayılı taşınmazın,

2025/73 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 101 ada 21 parsel sayılı taşınmazın,

2025/74 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 101 ada 121 parsel sayılı taşınmazın,

2025/75 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah101 ada 11 parsel sayılı taşınmazın,

2025/76 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 102 ada 13 parsel sayılı taşınmazın,

2025/77 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 102 ada 142 parsel sayılı taşınmazın,

2025/78 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 102 ada 8 parsel sayılı taşınmazın,

2025/79 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 102ada 7 parsel sayılı taşınmazın,

2025/80 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 102 ada 6 parsel sayılı taşınmazın,

2025/81 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 102 ada 147 parsel sayılı taşınmazın,

2025/82 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 102 ada 143 parsel sayılı taşınmazın,

2025/83 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Topağaç (Ramaslı) Mah 102 ada 132 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması yönünde dava açılmış olup,

İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Akyazı Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur. 25.03.2025

#ilangovtr Basın no ILN02200354