AKSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 00:00

İLAN
T.C. AKSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/52 Esas
DAVACI :AYKUT TARAKÇI
DAVALILAR :ÜSTÜN KIZILTAN ve diğerleri

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı çıkarılmış olup, adresinizde ulaşılamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacı Aykut TARAKÇI tarafından aleyhinize açılan Geçit Hakkı davasında yapılan yargılamada; Dava konusu Antalya İli, Akseki İlçesi, Dutluca Mahallesinde bulunan 113 ada 82 parsel nolu taşınmazın maliki olduğunu, davalıların ise 113 ada 96-97 ve 112 parsel nolu taşınmazın maliki olduğunu, davacıya ait113 Ada 82 Parsel lehine davalılara ait taşınmazlardan veya uygun görülecek taşınmazlardan geçit hakkı kurulmasına karar verilmesini talep etmiştir.
Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.16.09.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02325684