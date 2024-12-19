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AKSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

AKSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 00:00

T.C. AKSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/242 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ANTALYA İLİ AKSEKİİLÇESİ AKŞAHAP MAHALLESİ
VASFI : TARLA
ADA PARSEL : 188 ADA 30 PARSEL
MALİKLER : Davalı GÜLDANE AKTAŞ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KAROYALLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN
YATIRILACAĞI BANKA AKSEKİ- ZİRAAT BANKASI ŞUBESİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Antalya ili Akseki ilçesi, Akşahap Mahallesi Ayr. İbradı Başlar İl Yolu Km: (54066.29-314781.31) arasında 25/06/2015 tarih ve 2015/196 sayılı Kamu Yararı Kararı gereği; Antalya
ili, Akseki ilçesi, Akşahap mahallesi, 188 ada 30 parsel sayılı taşınmazın yol yapımı nedeniyle kamulaştırılması işlemidir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare; zilyedi, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememize 2023/242 Esas sayılı davayı açmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca, dava konusu taşınmaza ilişkin;
-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir,
-Hak sahipleri son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin maliklere ödenmesine karar verilecektir,
Hak iddia edenlerin bilgisi ve gereği için ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02142554