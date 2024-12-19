AKSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. AKSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/242 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ANTALYA İLİ AKSEKİİLÇESİ AKŞAHAP MAHALLESİ

VASFI : TARLA

ADA PARSEL : 188 ADA 30 PARSEL

MALİKLER : Davalı GÜLDANE AKTAŞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KAROYALLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN

YATIRILACAĞI BANKA : AKSEKİ- ZİRAAT BANKASI ŞUBESİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :Antalya ili Akseki ilçesi, Akşahap Mahallesi Ayr. İbradı Başlar İl Yolu Km: (54066.29-314781.31) arasında 25/06/2015 tarih ve 2015/196 sayılı Kamu Yararı Kararı gereği; Antalya

ili, Akseki ilçesi, Akşahap mahallesi, 188 ada 30 parsel sayılı taşınmazın yol yapımı nedeniyle kamulaştırılması işlemidir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare; zilyedi, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememize 2023/242 Esas sayılı davayı açmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca, dava konusu taşınmaza ilişkin;

-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir,

-Hak sahipleri son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin maliklere ödenmesine karar verilecektir,

Hak iddia edenlerin bilgisi ve gereği için ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02142554