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AKŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2022/617 Esas KARAR NO : 2024/717

Davacı MAHMUT DİLBER aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Ortak Hayatın Yeniden Kurulmaması Sebebiyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Açılan boşanma davasının KABULÜNE,

Buna göre; Konya ili, Yunak İlçesi, Kıllar Mahallesi/Köyü, Cilt No:27, Hane No:6, BSN:48'de nüfusa kayıtlı, Abidin ve Emine oğlu, 01/03/1942 Kıllar doğumlu, 33169990370 TC Kimlik numaralı MAHMUT DİLBER ile Teşkilat ve Humayan kızı, 01/05/1957 QUBA/AZERBAYCAN doğumlu, Azerbaycan uyruklu 99043219142 yabancı kimlik numaralı NOVBAHAR MURADOVA'nın TMK 166/4 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Davacının maddi ve manevi tazminat taleplerinin ayrı ayrı reddine,

3-Alınması gerekli 427,60 TL harçtan peşin alınan 80,70 TL'nin mahsubu ile bakiye 346,90 TL'nin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

4-Davacı tarafça yapılan 80,70 TL başvurma harcı, 80,70 TL peşin harç, 42.697,00 TL tebligat, ilanen tebligat ücretleri olmak üzere toplam 42.858,40 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davalı tarafça yargılama gideri yapılmadığından bu hususta hüküm kurulmasına yer olmadığına,

6-Davacı yargılamada kendini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT'ye göre hesap olunan 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7-Artan avansın karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

Dair, davacının ve davacı vekilinin yüzüne karşı davalı tarafın yokluğunda verilen kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı ilgili hukuk dairesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen kararın, 33169990370 TC Kimlik numaralı MAHMUT DİLBER ile Teşkilat ve Humayan kızı, 01/05/1957 QUBA/AZERBAYCAN doğumlu, Azerbaycan uyruklu 99043219142 yabancı kimlik numaralı NOVBAHAR MURADOVA'na yapılan tebligatların sonuçsuz kalması nedeniyle kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02240034