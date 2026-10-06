AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

AKSARAY

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2025/237 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/237 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

28/09/2026

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Topakkaya/ Fatih Mah.229 Ada 2 Parsel

Yüzölçümü : 1.824 m2

İmar Durumu :Ayrık Nizam 2Kat, Taks:0,20, Kaks:0,40

Kıymeti : 5.470.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2027 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2027 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2027 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2027 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Topakkaya /Fatih Mah.230 Ada 2 Parsel

Yüzölçümü : 5.907 m2

İmar Durumu :Ayrık nizam 2kat, taks:0,20, kaks:0,40

Kıymeti : 16.245.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2027 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2027 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2027 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2027 - 11:00

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Topakkaya/Yeşilçam Mah.341 Ada 1 Parsel

Yüzölçümü : 800 m2

İmar Durumu :Ayrık Nizam, 2Kat, Taks:0,15, Kaks:0,30

Kıymeti : 1.200.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2027 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2027 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2027 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2027 - 12:00

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Topakkaya/ Yeşilçam Mah. 341 Ada 2 Parsel

Yüzölçümü : 799 m2

İmar Durumu :Ayrık nizam, 2 kat, taks:0,15, kaks:0,30

Kıymeti : 1.200.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2027 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2027 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2027 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2027 - 13:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Topakkaya/ YeşilçamMah. 341 Ada 3 Parsel

Yüzölçümü : 753 m2

İmar Durumu :Ayrık nizam, 2kat, taks:0,15, Kaks:0,30

Kıymeti : 1.130.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2027 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2027 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2027 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2027 - 14:30

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Topakkaya/ Yeşilçam Mah. 341 Ada 4 Parsel

Yüzölçümü : 748 m2

İmar Durumu :Ayrık Nizam, 2Kat Taks:0,15, Kaks:0,30

Kıymeti : 1.120.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2027 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2027 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2027 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2027 - 10:00

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Topakkaya/ Yeşilçam Mah. 341 Ada 5 Parsel

Yüzölçümü : 749 m2

İmar Durumu :Ayrık nizam, 2kat, taks:0,15, kaks:0,30

Kıymeti : 1.125.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2027 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2027 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2027 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2027 - 11:00

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Topakkaya/Yeşilçam Mah. 346 Ada 1 Parsel

Yüzölçümü : 556 m2

İmar Durumu : Ayrık nizam, 2kat, taks:0,15, kaks:0,30

Kıymeti : 835.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2027 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2027 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2027 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2027 - 12:00

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Topakkaya /Medeni Mah. 565 Ada 7 Parsel

Yüzölçümü : 42.700,52 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.135.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2027 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2027 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2027 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2027 - 13:30

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Topakkaya /Yeşilçam 346 Ada 2 Parsel

Yüzölçümü : 733 m2

İmar Durumu : Ayrık Nizam 2Kat, Taks:0,15, Kaks:0,30

Kıymeti : 2.185.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2027 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2027 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2027 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2027 - 14:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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