AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU

Güncelleme Tarihi:
T.C.
AKSARAY
SULH HUKUK MAHKEMELERİ
SATIŞ MEMURLUĞU
2025/237 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/237 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
28/09/2026
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Topakkaya/ Fatih Mah.229 Ada 2 Parsel
Yüzölçümü : 1.824 m2
İmar Durumu :Ayrık Nizam 2Kat, Taks:0,20, Kaks:0,40
Kıymeti : 5.470.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2027 - 10:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2027 - 10:00
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Topakkaya /Fatih Mah.230 Ada 2 Parsel
Yüzölçümü : 5.907 m2
İmar Durumu :Ayrık nizam 2kat, taks:0,20, kaks:0,40
Kıymeti : 16.245.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2027 - 11:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2027 - 11:00
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Topakkaya/Yeşilçam Mah.341 Ada 1 Parsel
Yüzölçümü : 800 m2
İmar Durumu :Ayrık Nizam, 2Kat, Taks:0,15, Kaks:0,30
Kıymeti : 1.200.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2027 - 12:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2027 - 12:00
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Topakkaya/ Yeşilçam Mah. 341 Ada 2 Parsel
Yüzölçümü : 799 m2
İmar Durumu :Ayrık nizam, 2 kat, taks:0,15, kaks:0,30
Kıymeti : 1.200.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2027 - 13:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2027 - 13:30
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Topakkaya/ YeşilçamMah. 341 Ada 3 Parsel
Yüzölçümü : 753 m2
İmar Durumu :Ayrık nizam, 2kat, taks:0,15, Kaks:0,30
Kıymeti : 1.130.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2027 - 14:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2027 - 14:30
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Topakkaya/ Yeşilçam Mah. 341 Ada 4 Parsel
Yüzölçümü : 748 m2
İmar Durumu :Ayrık Nizam, 2Kat Taks:0,15, Kaks:0,30
Kıymeti : 1.120.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2027 - 10:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2027 - 10:00
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Topakkaya/ Yeşilçam Mah. 341 Ada 5 Parsel
Yüzölçümü : 749 m2
İmar Durumu :Ayrık nizam, 2kat, taks:0,15, kaks:0,30
Kıymeti : 1.125.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2027 - 11:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2027 - 11:00
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Topakkaya/Yeşilçam Mah. 346 Ada 1 Parsel
Yüzölçümü : 556 m2
İmar Durumu : Ayrık nizam, 2kat, taks:0,15, kaks:0,30
Kıymeti : 835.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2027 - 12:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2027 - 12:00
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Topakkaya /Medeni Mah. 565 Ada 7 Parsel
Yüzölçümü : 42.700,52 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.135.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2027 - 13:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2027 - 13:30
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Topakkaya /Yeşilçam 346 Ada 2 Parsel
Yüzölçümü : 733 m2
İmar Durumu : Ayrık Nizam 2Kat, Taks:0,15, Kaks:0,30
Kıymeti : 2.185.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2027 - 14:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2027 - 14:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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