AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.
AKSARAYSULH HUKUK MAHKEMELERİSATIŞ MEMURLUĞU
2024/234 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/234 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.18/03/2026
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Taşpınar Erenler Mahallesi 253 Ada 84 Parsel Sayılı
Yüzölçümü : 98.539,11 m2
Kıymeti : 9.885.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 11:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 11:00
2-NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Taşpınar Erenler Mahallesi 253 Ada 92 Parsel Sayılı Taşınmaz
Yüzölçümü : 5.807,70 m2
Kıymeti : 595.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 12:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 12:00
3- NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray Merkez Taşpınar Erenler Mahallesi 283 Ada 9 Parsel
Yüzölçümü : 23.576,30 m2
Kıymeti : 2.830.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 13:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 13:30
4- NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez taşpınar Yenicami Mahallesi Kırtıllı Mevkii 455 Ada 1 Parsel
Yüzölçümü : 20.395,06 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.445.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 14:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 14:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr Basın no ILN02437602