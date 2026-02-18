AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

AKSARAY

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2022/66 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/66 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:23/12/2025

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Taşpınar / Erenler Mahallesi 253 Ada 35 Parsel

Yüzölçümü : 100.436,07 m2

Kıymeti : 5.021.803,50 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 13:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 13:31

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, MerkezTaşpınar / Erenler Mahallesi 285 Ada 13 Parsel

Yüzölçümü : 96.692,88 m2

Kıymeti : 2.707.400,64 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 14:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:31

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, MerkezTaşpınar /Yenicami Mahallesi 455 Ada 3 Parsel A

Yüzölçümü : 11.938,78 m2

Kıymeti : 358.163,40 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2026 - 10:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 10:02

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Taşpınar/Yenicami Mahallesi 458 Ada 116 Parsel

Yüzölçümü : 2.612,01 m2

Kıymeti : 67.912,26 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 11:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2026 - 11:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 11:02

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Taşpınar /Yenicami Mahallesi 488 Ada 13 Parsel

Yüzölçümü : 62,49 m2

Kıymeti : 362.994,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 12:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 12:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2026 - 12:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 12:02

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Taşpınar/ Yenicami Mahallesi 488 Ada 17 Parsel

Yüzölçümü : 1.000,04 m2

Kıymeti : 962.528,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 13:32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2026 - 13:32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 13:32

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Taşpınar /Yavuzselim Mahallesi 508 Ada 49 Parsel

Yüzölçümü : 8.447,47 m2

Kıymeti : 126.712,05 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 14:32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 14:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2026 - 14:32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 14:32

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02403279