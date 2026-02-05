×
AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU

Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 00:00

T.C.
AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİSATIŞ MEMURLUĞU
2025/172 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/172 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.22/01/2026

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Küçükbölcek Mah. 1621 Ada 6 Parsel 7 Nolu Bağımsız Bölüm
Yüzölçümü : 162 m2
Arsa Payı : 12/481
İmar Durumu :Ayrık nizam 4 kat
Kıymeti : 6.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 10:31

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 10:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 10:31

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02393644