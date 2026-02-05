AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİSATIŞ MEMURLUĞU

2025/172 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/172 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.22/01/2026

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Küçükbölcek Mah. 1621 Ada 6 Parsel 7 Nolu Bağımsız Bölüm

Yüzölçümü : 162 m2

Arsa Payı : 12/481

İmar Durumu :Ayrık nizam 4 kat

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 10:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 10:31

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02393644