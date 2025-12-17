×
HABERLER Resmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU

Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2025 00:00

T.C.
AKSARAY
SULH HUKUK MAHKEMELERİ
SATIŞ MEMURLUĞU
2025/83 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/83 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.14/11/2025

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Helvadere /Aydınlar Mah. 443 Ada 1Parsel
Yüzölçümü : 761 m2
İmar Durumu : A-20,30 /0,60
Kıymeti : 5.805.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 10:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, MerkezHelvadere /Aydınlar Mah .625 Ada 101Parsel
Yüzölçümü : 650,13 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 805.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 11:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 11:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 11:01

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Helvadere /Kirazlı Mah.576 Ada 174 Parsel
Yüzölçümü : 4.044,53 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 263.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 12:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 12:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 12:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 12:01

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Helvadere /Kirazlı Mah. 576 Ada 176 Parsel
Yüzölçümü : 8.090,61 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 525.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 13:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 13:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli MerkezHelvadere /Kirazlı Mah. 576 Ada 178 Parsel
Yüzölçümü : 6.194,35 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 403.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 14:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 14:30

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02350305

 