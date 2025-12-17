AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU

Güncelleme Tarihi:
T.C.
AKSARAY
SULH HUKUK MAHKEMELERİ
SATIŞ MEMURLUĞU
2025/83 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/83 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.14/11/2025
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Helvadere /Aydınlar Mah. 443 Ada 1Parsel
Yüzölçümü : 761 m2
İmar Durumu : A-20,30 /0,60
Kıymeti : 5.805.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:01
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 10:01
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, MerkezHelvadere /Aydınlar Mah .625 Ada 101Parsel
Yüzölçümü : 650,13 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 805.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:01
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 11:01
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Helvadere /Kirazlı Mah.576 Ada 174 Parsel
Yüzölçümü : 4.044,53 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 263.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 12:01
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 12:01
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Helvadere /Kirazlı Mah. 576 Ada 176 Parsel
Yüzölçümü : 8.090,61 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 525.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 13:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 13:30
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli MerkezHelvadere /Kirazlı Mah. 576 Ada 178 Parsel
Yüzölçümü : 6.194,35 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 403.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 14:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 14:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
