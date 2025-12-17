AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

AKSARAY

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2025/83 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/83 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.14/11/2025

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Helvadere /Aydınlar Mah. 443 Ada 1Parsel

Yüzölçümü : 761 m2

İmar Durumu : A-20,30 /0,60

Kıymeti : 5.805.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 10:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, MerkezHelvadere /Aydınlar Mah .625 Ada 101Parsel

Yüzölçümü : 650,13 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 805.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 11:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 11:01

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Helvadere /Kirazlı Mah.576 Ada 174 Parsel

Yüzölçümü : 4.044,53 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 263.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 12:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 12:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 12:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 12:01

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Helvadere /Kirazlı Mah. 576 Ada 176 Parsel

Yüzölçümü : 8.090,61 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 525.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 13:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli MerkezHelvadere /Kirazlı Mah. 576 Ada 178 Parsel

Yüzölçümü : 6.194,35 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 403.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 14:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02350305