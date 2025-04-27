AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

AKSARAYSULH HUKUK MAHKEMELERİSATIŞ MEMURLUĞU

2024/171 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/171 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.13/04/2025

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Laleli Mah. 6789 Ada 4 Parsel Kargir Ev Ve Arsası

Yüzölçümü : 845,53 m2

Kıymeti : 5.680.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 10:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02211631